ABD'de Biden'nın da danışmanı olan Fauci normalleşme için 2021 sonbaharını işaret etti

Fauci bu açıklamaları California Valisi Gavin Newsom ile birlikte katıldığı çevrimiçi bir toplantıda yaptı. Vali Newsom, 29 Aralık’ta Corona virüsünün mutasyona uğrayan ve İngiltere’de ortaya çıkan daha bulaşıcı bir türünün California eyaletinde ilk kez görüldüğünü açıklamıştı. ABD’de bu yeni türe dair ilk vakanın 28 Aralık’ta Colorado eyaletinde görüldüğü bildirilmişti.

ABD'de ikinci mutasyonlu vaka California'da tespit edildi

Newsom virüsün yeni türünün California’nın güneyinde bir kişide tespit edildiğini belirtti; ancak vakayla ilgili ayrıntı paylaşmadı. California kamu sağlığı yetkilileri ise öncesinde hastanın Diego ilçesinde yaşadığını ve bilinen bir seyahat geçmişi olmadığını belirtmişti. Bu durum yeni türün bölgede yayılıyor olabileceği endişesi ortaya çıktı

Fauci ise bu durumun ‘‘sürpriz’’ olmadığını, virüslerin mutasyon geçirmesinin normal olduğunu ve Corona virüsünün yeni türünün ülkede ortaya çıkmasının beklenen bir durum olduğunu kaydetti.





Virüsün yeni mutasyon ile kişiden kişiye daha kolay bulaşır hale geldiğini doğrulayan Fauci; ancak daha önce virüse yakalanan kişilerin bu yeni türe yakalanmadıklarının altını çizdi. Fauci, ‘‘Daha önce edinilen bağışıklık bu türe karşı da koruyuculuk sağlıyor’’ dedi.





Fauci virüsün yeni türünün hastalığın daha ağır geçirilmesine sebep olmadığını ve yeni onaylanan aşıların bu türe karşı da etkili olacağını ekledi.



