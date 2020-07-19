ABD'de bilanço giderek büyüyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Covid-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı, morg ve krematoryumlardaki kapasiteyi zorluyor. Teksas ve Arizona eyaletlerinde yetkililer bu sebepten ötürü morg olarak kullanmak üzere soğutuculu kamyon siparişi verdi. Teksas eyaletinin San Antonio kenti belediye başkanı Ron Nirenberg, "Onları (cesetleri) koyacak yerimiz yok. Bu korkunç bir durum ama gerçek" ifadesini kullandı.







Covid-19'dan bugüne dek Teksas'da 3 bin 700, Arizona'da ise 2 bin 500 kişi hayatını kaybetti. Arizona'nın Maricopa bölgesinde de yetkililer 300 ceset alabilecek 14 soğutuculu kamyon siparişi verildiğini duyurdu.





Pandeminin başlarında ABD'de salgından en ağır etkilenen kent olan New York'ta da morglar, krematoryumlar ve mezarlıklar yetersiz kalmış ve devreye soğutuculu kamyonlar sokulmuştu.





4 milyona yaklaşan vaka sayısı





Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi‘nin, cumartesi günü açıkladığı rakamlara göre ülke çapında son 24 saatte 60 bin 200 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. ABD, şu ana dek dünya çapında salgından en ağır etkilenen ülke konumunda. Son verilere göre 140 bin 103 kişi koronavirüse bağlı Covid-19 hastalığından hayatını kaybetti. Ülkede şu ana dek kayda geçen vaka sayısı ise yaklaşık 3,7 milyon.





Diğer yandan ABD'nin farklı eyaletlerinde maske takma zorunluluğu büyük tartışmalara sebep oluyor. Aralarında Georgia ve Teksas'ın da bulunduğu pek çok eyalette, belediye başkanları ile eyalet valileri arasında bu konuda yetki tartışmaları yaşanıyor.





Uzmanlara göre ABD henüz salgının birnci dalgasından çıkabilmiş değil. Son birkaç haftada enfeksiyon rakamlarının büyük oranda arttığı ülkede, özellikle koronavirüs önlemlerinden ilk olarak vazgeçen güneydeki eyaletlerde durum son derece kritik.