Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de bilim kurgu gibi taksi uygulaması /05 Aralık 2021 19:14

ABD'de bilim kurgu gibi taksi uygulaması

Eskiden bilim kurgu filmlerinde görmeye alışık olduğumuz bir uygulamanın ABD'nin Las Vegas şehrinde uygulamaya konulduğu belirtildi. Şehirde bir mobil uygulama ile çağrılabilen ve sürücüsüz olarak hareket eden taksiler kullanımda.

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Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan ve Tina Trinh imzası taşıyan habere göre Las Vegas’ta taksiye ihtiyacı olanlar artık kendi kendine müşterilerin kapısına giden yeni bir araç kullanıyor. Buna robot taksi de denilebilir.

Günümüzde telefonla yeni nesil taksi uygulamalarından araç çağırmak sıradışı bir durum değil. Ancak araçların sürücüsüz, kendi kendilerine gitmesi halinde işler farklı oluyor.

Halo şirketinin CEO’su Anand Nankadumar, ‘‘İlgi odağı oluyor. Herkes onu görmek istiyor. Yakından bakmak, dokunmak, hissetmek istiyorlar” diyor.

Anand Nandakumar yeni sürücüsüz araç hizmeti Halo’nun kurucusu. Yarı otonom, tam elektrikli araçlar Nevada’da bulunan startup’ın merkezindeki sürücüler tarafından kontrol ediliyor. Sürücülerin bulunduğu merkezle araçlar arasında yaklaşık 80 kilometre mesafe var.

Nandakumar, ‘‘Kullanıma hazır elektrikli araçları alıyor ve bunu üç katmanlı bilgisayar, sensörler ve aracı uzaktan sürmemizi sağlayan bir sürüş sistemiyle güçlendiriyoruz’’ diyor.

Aracın en önemli parçası, uzaktaki sürücülere 360 derece görüş açısı sunan kameraları.

Sistem, T-Mobile’ın 5G ağıyla çalışıyor.

T-Mobile Genel Müdür Yardımcısı John Saw, ‘‘Bana göre bu, kullanım alanları içinde 5G'nin gücünü gösterebileceğimiz etkili bir nokta” diyor.
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