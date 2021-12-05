ABD'de bilim kurgu gibi taksi uygulaması

Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan ve Tina Trinh imzası taşıyan habere göre Las Vegas’ta taksiye ihtiyacı olanlar artık kendi kendine müşterilerin kapısına giden yeni bir araç kullanıyor. Buna robot taksi de denilebilir.
Günümüzde telefonla yeni nesil taksi
uygulamalarından araç çağırmak sıradışı bir durum değil. Ancak araçların
sürücüsüz, kendi kendilerine gitmesi halinde işler farklı oluyor.
Halo
şirketinin CEO’su Anand Nankadumar, ‘‘İlgi odağı oluyor. Herkes onu
görmek istiyor. Yakından bakmak, dokunmak, hissetmek istiyorlar” diyor.
Anand
Nandakumar yeni sürücüsüz araç hizmeti Halo’nun kurucusu. Yarı otonom,
tam elektrikli araçlar Nevada’da bulunan startup’ın merkezindeki
sürücüler tarafından kontrol ediliyor. Sürücülerin bulunduğu merkezle
araçlar arasında yaklaşık 80 kilometre mesafe var.
Nandakumar,
‘‘Kullanıma hazır elektrikli araçları alıyor ve bunu üç katmanlı
bilgisayar, sensörler ve aracı uzaktan sürmemizi sağlayan bir sürüş
sistemiyle güçlendiriyoruz’’ diyor.
Aracın en önemli parçası, uzaktaki sürücülere 360 derece görüş açısı sunan kameraları.
Sistem, T-Mobile’ın 5G ağıyla çalışıyor.
T-Mobile
Genel Müdür Yardımcısı John Saw, ‘‘Bana göre bu, kullanım alanları
içinde 5G'nin gücünü gösterebileceğimiz etkili bir nokta” diyor.