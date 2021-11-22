ABD'de bir araç, Noel geçidi yapan kalabalığa daldı

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Waukesha kentinde kırmızı bir SUV aracın Noel geçidi yapan kalabalığa hızla daldığı görülüyor. Olay sırasında yaşanan panik anları ve aracın çarpması sonucu yerde yatan yaralılar görüntülere yansıdı.



Olayda 5 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını açıklayan polis, kalabalığın üzerine sürülen aracın bulunduğunu, şüpheli olduğu düşünülen bir kişinin göz altına alındığını ifade etti.



Gözaltına alınan kişinin kimliği ise henüz açıklanmadı.



Olayı ardından Waukesha'da okulların yarın kapalı olacağı duyuruldu.