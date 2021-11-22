Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de bir araç, Noel geçidi yapan kalabalığa daldı /22 Kasım 2021 10:44

ABD'de bir araç, Noel geçidi yapan kalabalığa daldı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir araç sürücüsü, arabasını yolda Noel kutlaması için toplanan kalabalığın üzerine sürdü. Polis, olayda en az 5 kişinin öldüğünü, 40 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Waukesha kentinde kırmızı bir SUV aracın Noel geçidi yapan kalabalığa hızla daldığı görülüyor. Olay sırasında yaşanan panik anları ve aracın çarpması sonucu yerde yatan yaralılar görüntülere yansıdı.

Olayda 5 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını açıklayan polis, kalabalığın üzerine sürülen aracın bulunduğunu, şüpheli olduğu düşünülen bir kişinin göz altına alındığını ifade etti.

Gözaltına alınan kişinin kimliği ise henüz açıklanmadı.

Olayı ardından Waukesha'da okulların yarın kapalı olacağı duyuruldu.
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