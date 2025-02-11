Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de bir ay içinde dördüncü uçak kazası: Yine ölüler var! /11 Şubat 2025 11:28

ABD'de bir ay içinde dördüncü uçak kazası: Yine ölüler var!

ABD'de son 1 ayda 4. kez uçak kazası meydana geldi. Bir özel jetin iniş anında pistten çıkarak park halindeki uçağa çarpması sonucunda en az iki kişi hayatını kaybetti.

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ABD’nin Arizona eyaletinde bir özel jet, iniş anında pistten çıktı ve park halindeki başka bir uçağa çarptı. Meydana gelen kazada en az 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, bu kaza son 1 ayda ABD’de meydana gelen 4. uçak kazası oldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Scottsdale İtfaiyesi sözcüsü Dave Folio kazaya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, kazada 3 kişinin yaralandığını belirtirken, bir kişinin ise uçakta sıkıştığını kaydetti.

Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) yapılan açıklamada ölümlü uçak kazasına soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, Learjet 35A modeli uçak, pistten çıktıktan sonra park halindeki Gulfstream 200 tipi jete çarptığı kaydedildi.

Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

WASHINGTON'DA 67 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
ABD Federal Havacılık İdaresi, yazılı açıklamayla 29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait bir yolcu uçağıyla "Black Hawk" tipi bir askeri helikopterin çarpıştığını duyurmuştu.

Kazanın görüntüleri kısa süre içinde sosyal medyada yayılmaya başlamıştı.

Başkent Washington yakınlarındaki havalimanı civarında meydana gelen kazada 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.

Daha önce, hayatını kaybeden 67 kişiden 55'inin kalıntılarına ulaşıldığı ve kimliklerinin tespit edildiği bilgisini paylaşılmıştı.
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