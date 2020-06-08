ABD'de bir George Floyd vakası daha

George Floyd’un ırkçı polisler tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan protestolarla sarsılan ABD’de, bu kez Virginia eyaletinin Fairfax County kentinde yaşanan benzer bir vakada polis doğrudan tutuklandı.







Sputnik’te yer alan habere göre, bir grup polis sokakta daireler çizerek dolaşan siyah bir erkeği ambulansa binmeye ikna etmeye çalışıyor. Bu sırada polislerden biri adamı şok tabancasıyla vurup yere düşürdükten sonra sırtına çıkıp ellerini kelepçelemeye çalışıyor. Polis, adamın direnmesi üzerine şok tabancası kullanmaya devam ediyor. Vaka, polisin üzerindeki beden kamerasının kayıtları sayesinde afişe oldu.

‘NEFES ALAMIYORUM’ DİYE BAĞIRDI





Kamuoyuna açıklanan görüntülerde siyah erkeğin tıpkı George Floyd gibi “Nefes alamıyorum” diye bağırdığı duyuluyor. Hiçbir provokasyonla karşılaşmadan siyah erkeği şok tabancasıyla vuran polis memuru Tyler Timberlake, tutuklandı. Timberlake hakkındaki üç suçlamadan mahkum olursa üç yıl hapis yatacak.





Olayla ilgili basın toplantısı düzenleyen Emniyet Müdürü Edwin C. Roessler Jr., George Floyd isyanı ABD’yi sarmışken, görüntülerin 5 Haziran tarihli olduğunu söyledi.





Timberlake’in ‘polis teşkilatının güç kullanımı politikalarını ihlal ettiğini ve görev yemini ile insan yaşamının kutsallığını görmezden gelen suç eylemlerinde bulunduğunu’ belirten Roessler Jr., “Video sadece Fairfax County’de değil, dünya çapında halkın polise güvenini tüketiyor. Böyle eylemler kabul edilemez.”





Edwin C. Roessler Jr, olay yerindeki tüm polislerin görevden alındığını sözlerine ekledi.



