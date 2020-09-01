Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de bir George Floyd vakası daha /01 Eylül 2020 19:25

ABD'de bir George Floyd vakası daha

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles kentinde polisin yine siyah bir Amerikalıyı vurarak öldürmesi yeni protestolara neden oldu.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) siyah Amerikalı George Floyd'un geçen mayıs ayında bir polis memuru tarafından öldürülmesinin yankıları sürerken polis şiddeti yine gündeme damga vurgu.

İki polis memurunun bisiklet kullanan siyahi bir Amerikalıyı trafik kurallarını ihlal etmesi nedeniyle durdurmaya çalıştığı açıklandı. Polis tarafından yapılan açıklamada polisin durdurmak istemesi üzerine kaçan kişinin kaçarken polise yumruk attığı ve elinden düşürdüğü kıyafetlerin içinde bir silah bulunduğu öne sürüldü.

Bunun üzerine polisin 29 yaşında olduğu belirtilen kişinin silahına uzandığı esnada polis tarafından ateş açıldığı ve kişinin olay yerinde öldüğü belirtildi.

ABD televizyonları, polisin açtığı ateşin ardından olay yerinde toplanan yüzden fazla kişinin protesto görüntülerini yayınladı.

George Floyd'un öldürülmesi

ABD'de siyah Amerikalı George Floyd'un geçen Mayıs ayında bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından ülkede ve ardından dünyanın pek çok kentinde ırkçılık ve polis şiddetine karşı geniş çaplı protestolar yapılmıştı.

Floyd'un maruz kaldığı şiddet 10 dakikalık bir video kaydıyla sosyal medyaya da yansımıştı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polis, elleri kelepçeli olan 46 yaşındaki Floyd'un dakikalarca boynuna bastırırken Floyd'un "Nefes alamıyorum" dediği duyuluyordu. Floyd, hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra ölmüştü.

Geçtimiz günlerde ise Wisconsin eyaletindeki Kenosha kentinde Jacob Blake adlı siyah Amerikalının polisin yedi el ateş etmesi sonucu ateş etmesi sonucu yaşamını yitirmesi üzerine protesto gösterileri düzenlendi.

Başkan Donald Trump’ın Salı günü Kenosha kentini ziyaret edeceği belirtildi. Trump’ın güvenlik güçlerinin temsilcileri ile bir araya geleceği ve protestolarda meydana gelen hasarı inceleyeceği bildirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'de bir George Floyd vakası daha Sonraki Haber >>

“Türkiye’deki hukuksuzluklara ortak olmayın” çağrısı

“Türkiye’deki hukuksuzluklara ortak olmayın” çağrısı

Polis ile bekçi ellerindeki silahlarla kavga etti

Polis ile bekçi ellerindeki silahlarla kavga etti

Adam kaçırmaya çalışan polislere meydan dayağı!

Adam kaçırmaya çalışan polislere meydan dayağı!

Almanya'da hamile kadına şiddet tepki çekti

Almanya'da hamile kadına şiddet tepki çekti

Devletinden.com: Daha pahalısı yok!

Devletinden.com: Daha pahalısı yok!

Uçurtmaya takılan çocuk uçtu

Uçurtmaya takılan çocuk uçtu

Akitçiler ekrana Anırkabir yazdı

Akitçiler ekrana Anırkabir yazdı

Diktatöre doğum gününde bağırdılar : ‘Yargılanacaksın!’

Diktatöre doğum gününde bağırdılar : ‘Yargılanacaksın!’

Norveç'te aşırı sağcılar Kur'an-ı Kerim yırttı

Norveç'te aşırı sağcılar Kur'an-ı Kerim yırttı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan provokatör ortalığı karıştırdı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan provokatör ortalığı karıştırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:19:02