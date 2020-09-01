ABD'de bir George Floyd vakası daha

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) siyah Amerikalı George Floyd'un geçen mayıs ayında bir polis memuru tarafından öldürülmesinin yankıları sürerken polis şiddeti yine gündeme damga vurgu.







İki polis memurunun bisiklet kullanan siyahi bir Amerikalıyı trafik kurallarını ihlal etmesi nedeniyle durdurmaya çalıştığı açıklandı. Polis tarafından yapılan açıklamada polisin durdurmak istemesi üzerine kaçan kişinin kaçarken polise yumruk attığı ve elinden düşürdüğü kıyafetlerin içinde bir silah bulunduğu öne sürüldü.





Bunun üzerine polisin 29 yaşında olduğu belirtilen kişinin silahına uzandığı esnada polis tarafından ateş açıldığı ve kişinin olay yerinde öldüğü belirtildi.





ABD televizyonları, polisin açtığı ateşin ardından olay yerinde toplanan yüzden fazla kişinin protesto görüntülerini yayınladı.





George Floyd'un öldürülmesi





ABD'de siyah Amerikalı George Floyd'un geçen Mayıs ayında bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından ülkede ve ardından dünyanın pek çok kentinde ırkçılık ve polis şiddetine karşı geniş çaplı protestolar yapılmıştı.





Floyd'un maruz kaldığı şiddet 10 dakikalık bir video kaydıyla sosyal medyaya da yansımıştı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polis, elleri kelepçeli olan 46 yaşındaki Floyd'un dakikalarca boynuna bastırırken Floyd'un "Nefes alamıyorum" dediği duyuluyordu. Floyd, hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra ölmüştü.





Geçtimiz günlerde ise Wisconsin eyaletindeki Kenosha kentinde Jacob Blake adlı siyah Amerikalının polisin yedi el ateş etmesi sonucu ateş etmesi sonucu yaşamını yitirmesi üzerine protesto gösterileri düzenlendi.





Başkan Donald Trump’ın Salı günü Kenosha kentini ziyaret edeceği belirtildi. Trump’ın güvenlik güçlerinin temsilcileri ile bir araya geleceği ve protestolarda meydana gelen hasarı inceleyeceği bildirildi.