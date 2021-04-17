ABD'de bir İslam Üniversitesi için kollar sıvandı

ABD’de faaliyet gösteren Recpect (Saygı) Enstitüsü, eğitim alanındaki atılımları ile İslami İlimler Üniversitesi olma yolunda ilerliyor.

Sınırlı bir kadro ve kısıtlı imkanlarla önemli hizmetler veren okul, pandemi sürecinde online eğitim ile dünyanın dört bir köşesine ulaşma fırsatı yakaladı.





SEFERBERLİK BAŞLATILDI

2021’e 700’ü aşkın öğrencisi ile giren müessese, daha fazla burslu öğrenciye hizmet verebilmek, mevcut eğitim kalemlerini artırabilmek ve alanında marka bir isim olabilmek için Ramazan vesilesi ile eğitimin önemini kavramış hayırseverlere özel bir program düzenliyor. “Bir mum da sen yak, seferberlik zamanı” gibi sloganlarla farkındalık oluşturan okul çalışanları ve gönüllüleri ramazan öncesi seferber oldu.





BARIŞ VE HUZURUN TEMİNATI BİREYLER YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYOR

Okulun misyonunu anlatan Tanıtım ve Halkla İlişkiler Sorumlusu İmam Beytullah Çolak, “Azınlık durumda olduğumuz bu hakim kültürün içinde kendi değerlerimizle varolabilmek, evlatlarımıza aktarabildiğimiz öz değerlerimizle istikbale yürüyebilmek, içinde bulunduğumuz topluma ve insanlığa faydalı olabilmek için Respect’i çok daha etkin ve işlevsel hale getirmemiz gerekiyor” dedi. Çolak, okulun vizyonu arasında yeryüzünde barış ve huzurun teminatı kanaat önderleri yetiştirmek, genel İslami ilimler üzerine master seviyesinde eğitim vermek, üniversite, hastahane, askeriye, hapishane, itfaiye gibi kurumlarda manevi bakım rehberleri (chaplainler) yetiştirmek, çağı yakalamış aydın din adamları hazırlamak olarak sıraladı.





BAĞIŞ VE TANITIM PROGRAMI YAPILACAK

Recpect Enstitüsü (Respect Graduate School) 18 Nisan Pazar günü Türkçe olarak ikincisini yapacağı burs, bağış ve tanıtım programının konuşmacıları Gazeteci Kerim Balcı, İlahiyatçı yazar Reşit Haylamaz, tv programcısı Dr. Figen Es ve Chaplain Öğretim üyesi Doçent Dr. Salih Yücel olacak. Programda okulun çeşitli bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin de görüşlerini paylaşacaklar.



