Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de bir Kongre mensubu daha koronavirüse yakalandı /01 Ağustos 2020 23:47

ABD'de bir Kongre mensubu daha koronavirüse yakalandı

ABD'de Temsilciler Meclisi'nde Arizona'yı temsil eden Demokrat Raul Grijalva'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

ABD'de bir Kongre mensubu daha koronavirüse yakalandı


ABD'de Temsilciler Meclisi'nde Arizona'yı temsil eden Demokrat Raul Grijalva'nın İletişim Direktörü Geoff Nolan, yaptığı yazılı açıklamada, Kongre doktorunun, Grijalva'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığına dair kendilerine bildirimde bulunduğunu kaydetti.

Grijalva'nın, salı günü Temsilciler Meclisi'ndeki bir oturuma birlikte katıldığı Teksas Vekili Louie Gohmert'te Kovid-19 tespit edilmesinin ardından kendisini izole ettiğini bildiren Nolan, Demokrat vekilin test sonucunun bugün çıktığını belirtti.

Nolan, Grijalva'nın durumunun iyi olduğunu ve hastalık belirtileri göstermediğini kaydetti.

Grijalva ise yaptığı açıklamada, Kongre'de maske kullanmayan Cumhuriyetçileri eleştirerek, "Kimseyi doğrudan suçlamak istemiyorum ama bu hafta içi olanlara baktığımızda bazı Kongre üyelerinin olanları ciddiye almadığını gördük" ifadelerini kullandı.

Gohmert'in Beyaz Saray'da yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı
ABD Temsilciler Meclisi'nde Teksas eyaletini temsil eden Cumhuriyetçi Louie Gohmert, çarşamba günü Twitter'dan paylaştığı videoda, sabah saatlerinde Başkan Donald Trump'a Teksas ziyaretinde eşlik etmek için Beyaz Saray'a gittiğini ve buradaki kurallar gereği kendisine test yapıldığını belirtmişti.

İlkinin pozitif çıkmasının ardından yapılan ikinci testin de aynı sonucu verdiğini ifade eden Gohmert, bu nedenle Trump'ın uçağına binemediğini ve döndüğünü bildirmişti.

Gohmert, Kongre'de katıldığı etkinliklerde maske takmayı reddettiği için sık sık eleştirilerin hedefi oluyordu.
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