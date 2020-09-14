Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı /14 Eylül 2020 11:26

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

ABD'de polis şiddetinin arkası kesilmiyor. George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ederken farklı eyaletlerden bir çok görüntü sosyal medyada yayınlanıyor

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

ABD'de siyahlara polis tarafından yapılan şiddet görüntülerinin en sonuncusu Georgia eyaletinden geldi Clayton County şehrinde bir şerif yardımcısı arkadaşı ile birlikte trafikte durdurduğu 26 yaşında bir siyahı gözaltına almaya çalışırken yumruk attığı görülüyor . Yanında kız arkadaşı ve 5 aylık çocuğunun olduğu gence yumruk atan şerif yardımcısının görüntüsü sosyal medyadan yayılınca ülkede yeni bir tartışma başladı. Clayton County Şerif Ofisi hızla yaptığı yaptığı açıklamada, Yumruk atan yardımcının “aşırı güç kullanımı” nedeniyle işten kovulduğunu açıkladı
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ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

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