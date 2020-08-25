Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de bir polis şiddeti vakası daha /25 Ağustos 2020 19:21

ABD'de bir polis şiddeti vakası daha

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin arkadan 8 kez ateş ederek ağır yaraladığı siyah yurttaş Jacob Blake'in belden aşağısının felçli kaldığı açıklandı.

SHABER3.COM

ABD’nin Wisconsin eyaletinde polisin sırtından vurarak ağır yaraladığı siyah yurttaş Jacob Blake’in belden aşağısının felçli kaldığı bildirildi.Amerikan medyasına konuşan Blake’in babası, oğlunun vücudunda sekiz kurşun yarası olduğunu ve belden aşağısının felçli kaldığını söyledi.

Blake’in babası, pazar günü öğleden sonra polis tarafından ağır yaralanan oğluyla aynı gün sabah saatlerinde telefonda görüştüğünü belirterek, Blake’in, oğlunun 8’inci doğum günü için hazırlık yaptığını dile getirdi. Akşam saatlerinde oğlunun polis tarafından sekiz defa vurulduğunu öğrendiğini aktaran babası, 18 dakika sonra ise olayın kayda alındığı sosyal medyada yer alan videoyu izlediğini kaydetti. Blake’in eşi Laquisha Booker ise polisin ateş açtığında üç çocuğunun da aracın arka koltuğunda olduğunu ve bu sırada çocukların çığlık attığını ifade etti.

Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde pazar günü öğleden sonra meydana gelen olayda siyah yurttaş Jacob Blake ağır yaralanmıştı. Sosyal medyada yer alan bir videoda, polisin, arabasının kapısını açarak içeri girmeye çalışan Blake’i kıyafetinden çekerek engellemeye çalıştığı ve sonrasında ise arkasından defalarca ateş ettiği görülmüştü.

Polisin açıklamasına göre, polis, “aile içi bir olay” gerekçesiyle gelen ihbar üzerine olay yerine gitmişti.Amerikan medyasına konuşan görgü tanıkları ise Blake’in tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığını ve polislerin bu esnada geldiğini iddia etmişti. 
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