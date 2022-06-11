ABD'de borsalar çalıkdı

VOA'nıngöre, ABD’de bugün Mayıs ayı enflasyon verisi açıklandı. Son bir yıllık enflasyon ABD’de yüzde 8,6 oldu. Bu Aralık 1981 tarihinden bu yana ABD’de görülen en yüksek enflasyon oranı olarak kayıtlara geçti.Enflasyonun açıklandığı gün, borsalarda da sert düşüşler yaşandı. Dow Jones Endeksi günü, 2,73’lük değer kaybıyla kapatırken S&P 500 Endeksi yüzde 2,91 değer kaybetti. Teknoloji şirketlerinin işlem gördüğü NASDAQ Borsası’nda da 414 puanlık bir düşüşle, yüzde 3,52’lik bir değer kaybı yaşandı.Haftayı nispeten yatay bir seyirle geçiren Dow Jones Endeksi, 33 bin 32 puandan işlemlere başladığı haftayı bugünkü sert düşüşle 31 bin 390 puanla kapattı.Enflasyon oranının Rusya-Ukrayna savaşı, küresel piyasalardaki artan enerji fiyatları, Çin’in sıkı şekilde uyguladığı COVID-19 önlemleri nedeniyle aksayan üretim süreçleri benzeri nedenlerden etkilenmesi üzerine ABD Merkez Bankası faiz arttırımlarına giderek piyasaya müdahalede bulunuyor.Son olarak 41 yılın en yüksek enflasyon oranının görülmesi üzerine ABD Merkez Bankası FED’in önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda, 50 baz puanlık faiz arttırımına gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesi halinde FED’in, 75 baz puanlık artışları da önümüzdeki dönemde değerlendirmeye alabileceği yorumları yapılıyor.Uzmanlar da faiz arttırımı beklentisinin borsalarda düşüşleri tetiklediği yorumunda bulunuyorlar. Sert faiz arttırımlarının da ülkede resesyona neden olabileceği kaygısı da yaşanıyor.ABD Başkanı Joe Biden da bugün açıklanan enflasyon oranının ardından yaptığı açıklamada, başta Rusya’nın Ukrayna saldırısı olmak üzere küresel etkilere dikkat çekti ve yönetiminin en baştaki önceliğinin enflasyonla mücadele olduğunu söyledi.