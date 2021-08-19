Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de bu kadar da olmaz dedirten tişört /19 Ağustos 2021 23:49

ABD'de bu kadar da olmaz dedirten tişört

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi sonrasında ülkeden kaçmak isteyen Afganların ABD askeri uçağına tutunup sonrasında da metrelerce yüksekten düştüğü trajik anların ABD'de 'Kabil Atlama Kulübü' ifadeleriyle satışa sunduğu belirtildi.

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ABD merkezli alışveriş platformu Etsy, Taliban'ın Afganistan'ı işgal etmesinin ardından ülkeden kaçmaya çalışan Afganların C-17 askeri nakliye uçağından aşağı düşme anının yer aldığı tişörtleri 'Kabil Atlama Kulübü' ifadeleriyle satışa sundu.

Geçen pazartesi günü Taliban'dan kaçmak isteyen binlerce kişinin Kabil Havalimanı pistini doldurup, ABD dahil batılı ülkelerin vatandaşlarını tahliye eden askeri uçaklara binmeye çalışmasıyla kaos sahneleri görülmüştü.

Görüntülerde iki kişinin ABD askeri uçağından düştüğü görülmüş, olaylarda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

ABD merkezli alışveriş platformu Etsy ise, C-17 askeri nakliye uçağından aşağı düşen insanların silüetlerinin ve "Kabil Atlama Kulübü" ifadelerinin yer aldığı tişörtleri satışa sundu.

Sosyal medyada tepki çeken tişörtün satışına bazı sitelerde halen devam ediliyor.
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