Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de büyük firar! Efsane film 'Maymunlar Cehennemi' gibi... /08 Kasım 2024 10:26

ABD'de büyük firar! Efsane film 'Maymunlar Cehennemi' gibi...

ABD’nin Güney Carolina eyaletini alarma geçiren bir olay yaşandı. Özel bir laboratuvardaki 43 maymun firar etti. Yetkililer vatandaşlara uyarıda bulunurken, hayvanların ormanda olduğu tahmin ediliyor.

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Rhesus makak maymunları çarşamba bir bakıcının dış alandaki kafesin kapısını açık bırakması sonucu kaçtı. Hayvanların şu anda ormanda olduğu tahmin ediliyor.

DENEK OLARAK KULLANILIYORLAR
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre maymunlar, medikal testler ve araştırmalar yapan ‘Alpha Genesis’ adlı bir şirket tarafından kullanılıyordu.

YETKİLİLER EŞKAL VERDİ
Yetkililer, bölge sakinlerinden kapı ve pencerelerini sıkıca kapatmalarını ve maymunları gördüklerinde ihbar etmelerini istedi.

Kaçan maymunların eşkaliyse yaklaşık 3,2 kg ağırlığında, genç ve dişi olarak tanımlandı.

Yemassee Polis Departmanı, arama çalışmasının sürdüğünü ve maymunları yiyecek kullanarak yakalamaya çalıştıklarını aktardı.

Vatandaşları yakalama çalışmaları konusunda uyaran polis, bölgeye tuzaklar yerleştirildiğini ve termal kameralarla maymunların izlerinin takip edildiğini açıkladı.

ŞİRKETİN İLK VUKUATI DEĞİL
Alpha Genesis CEO’su Greg Westergaard, olayın ‘sinir bozucu’ olduğunu söyledi. Westergaad, maymunların tesise geri dönmesi konusundaysa umutlu.

Bu durum şirket için ilk değil. 2016’da 19 maymun kaçmış ve yaklaşık altı saat sonra geri getirilmişti. 2014’deyse 26 maymun tesisten kaçmıştı.

Kaçan maymunların henüz test edilmediğini belirten yetkililere göre hayvanların boyutları nedeniyle hastalık taşıma olasılıkları düşük.

Yemassee Polis Şefi Gregory Alexander de maymunların halk için büyük bir tehlike oluşturmadığını söyledi.
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