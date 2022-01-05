ABD'de büyük istifa dalgası: Rekor sayıda çalışan işinden ayrıldı

Amerika’da Kasım ayında işten ayrılanların sayısında yeni bir rekor daha kırıldı. Çalışma Bakanlığı, önceki ay 4 milyon 500 bin Amerikalı’nın işlerinden ayrıldığını bildirdi. Bu gelişme, Amerikan istihdam piyasasına duyulan güvenin ve piyasanın Corona virüsü nedeniyle geçen yıl yaşanan gerilemenin ardından güçlü biçimde yeniden toparlanmakta olduğunun işareti olarak yorumlanıyor.





Bakanlığın aylık olarak yayınladığı Açık İş Pozisyonları ve İş Değiştirme Oranı Araştırması raporunda, işten ayrılmalarda 370 binlik artışın olduğunu ve bu artışın en fazla oranda konaklama ve yemek hizmeti sektöründe yaşandığı belirtildi. Sağlık bakımı ve sosyal yardım alanlarının yanısıra ulaşım, mağazacılık ve kamu hizmeti sektörlerindeki işten ayrılmalarda da büyük bir artış olduğu belirtildi.



