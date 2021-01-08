Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de günlük can kaybı ilk kez 4 bini geçti /08 Ocak 2021 11:59

ABD'de günlük can kaybı ilk kez 4 bini geçti

ABD'de perşembe günü koronavirüs nedeniyle 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana bir gün içerisinde gerçekleşen ölümler arasında en fazlası.

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ABD'de koronavirüs salgınında yeni bir rekor yaşandı. 

John Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ülkede 21.56 milyondan fazla kişi hastalığa yakalanırken, salgının başlangıcından bu yana bir gün içerisinde en fazla ölüm 4 binden fazla kişiyle dün gerçekleşti.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ise, ay sonuna kadar toplam ölüm oranının 405 bin ile 438 bin arasında olacağını öngörüyor. Aralık ayında yayınlanan raporda ise bu rakam 424 bin olarak belirtilmişti.
Ülkede aşı çalışmaları da devam ederken, Amiral doktor Jerome Adams Perşembe günü yaptığı açıklamada, sağlık bakım çalışanları ve uzun süreli bakım tesislerinde yaşayanları içeren aşama 1a tavsiyelerinin ötesinde aşılama yapabilen devletlerin buna başlaması gerektiğini söyledi.

Aşılarının dağıtımından sorumlu General Gustave Perna da, ocak ayının ilk haftasına kadar eyaletlere toplam 20 milyon Kovid-19 aşısı dağıtacaklarını söylemişti.
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