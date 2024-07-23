Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de çok konuşulacak karar: Gizli Servis Direktörü istifa etti! /23 Temmuz 2024 18:10

ABD'de çok konuşulacak karar: Gizli Servis Direktörü istifa etti!

ABD Gizli Servis Direktörü Cheatle, eski ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişiminin ardından istifa etti.

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ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti.

Cheatle, Temsilciler Meclisi'nde katıldığı oturumda konuyla ilgili sorulara verdiği yanıtta yaşananları “Gizli Servis’in en büyük operasyonel başarısızlığı" olarak nitelemişti.

Cheatle, bu oturumda Konge üyelerinin detaylı sorularına "suikast girişimiyle ilgili soruşturmanın devam ettiği" gerekçesiyle kaçamak cevaplar vermesi veya hiç cevap vermemesi üzerine sık sık suçlanmıştı.

TRUMP’A SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.
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