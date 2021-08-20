Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 625 bini geçti /20 Ağustos 2021 20:17

ABD'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 625 bini geçti

ABD'de korona virüsü sebebiyle ölenlerin sayısı, son 24 saatte 895 artarak 625 bin 186'ya yükseldi.Korona virüsü (Covid-19) salgınında en çok vaka tespit edilen ve en çok ölüm yaşanan ülke olan ABD'de, virüs bulaşanların sayısı 37 milyon 297 bini geçti.

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Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 895 artarak 625 bin 186'ya çıktı.California eyaleti, 4 milyon 188 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 419 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 920 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı ölü sayısında California 64 bin 920 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 54 bin 863, New York'ta 53 bin 959 olarak kayıtlara geçti.

YETİŞKİN NÜFUSUN YÜZDE 72'Sİ EN AZ BİR DOZ AŞI OLDU

ABD'de aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 72'sine en az bir doz Covid-19 aşısı uygulandı.

199 milyon 887 binden fazla kişiye ilk doz, 169 milyon 592 binin üzerinde kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı. 
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