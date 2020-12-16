ABD'de Cumhuriyetçi Parti , Trump ile arasına mesafe koymaya başladı

Senatör McConnell'ın kamuoyu önünde yaptığı açıklamalar ve özel olarak yaptığı uyarılarla, Senato'yu hangi partinin kontrol edeceğini belirleyecek Georgia seçimleri öncesinde Biden dönemine doğru adımlar atmaya ve kutuplaşmış Cumhuriyetçi Parti'yi birleştirmeye çabaladığı gözleniyor.

Senato'da yaptığı konuşmada öncelikle Trump'ın "sonsuz" başarılarını öven ve göreve yeni başlayan başkan Joe Biden'ı kutlayan McConnell, daha sonra da yaptığı özel görüşmelerde Cumhuriyetçi senatörleri, 6 Ocak'ta seçim sonucunu onaylamak için düzenlenecek Kongre toplantısı sırasında Seçiciler Kurulu'nda yapılan oylamanın sonucunu tartışmaya açmamaları konusunda uyardı.





McConnell'ın Cumhuriyetçi senatörlere yönelik uyarıları konusunda konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen iki kaynak, Cumhuriyetçi liderin Seçiciler Kurulu oylamasının sonuçlarına karşı çıkmanın parti için "kötü bir sonuç" doğuracağını söylediğini aktardı. Bu ayrıntılar, ilk kez haber sitesi Politico tarafından yayınlandı.





Cumhuriyetçiler, Georgia eyaletinde Cumhuriyetçi Senatörler David Perdue ve Kelly Loeffler'ın Demokrat Partili rakipleri Jon Ossoff ve Raphael Warnock ile karşı karşıya geleceği 5 Ocak ikinci tur Senato seçimlerini olumsuz etkileyebilecek etki yaratmamayı hedefliyor.



