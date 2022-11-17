Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu garantiledi /17 Kasım 2022 10:42

ABD'de Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu garantiledi

Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'ndeki sandalye sayısını 218'e çıkarak çoğunluğu elde etti. Kevin McCarthy, "Cumhuriyetçiler, Pelosi'den Temsilciler Meclisi'ni aldı" dedi.

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ABD'de 8 Kasım'da yapılan kongre ara seçimlerinde oy sayımları devam ederken, Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'ndeki sandalye sayısını 218'e çıkarak çoğunluğu elde etti. ABD'de kongre ara seçimleri için oy sayımı, özellikle ABD'nin en kalabalık eyaleti California ve Colorado'da devam ediyor.

Associated Press'e (AP) göre Cumhuriyetçiler, California'da bir bölgede daha kazanarak Temsilciler Meclisindeki sandalye sayısını 218'e çıkardı ve böylece Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etti. Diğer taraftan Demokratlar ise şu ana kadar 210 sandalye elde etti ancak California ve Colorado'da daha sonuçları kesinleşmemiş 7 bölge bulunuyor. Bunlardan üçünde Cumhuriyetçiler, dördünde Demokratlar önde yer alıyor. Temsilciler Meclisi'nde 218 sandalye elde eden parti çoğunluğu elde etmiş oluyor ve Meclis Başkanlığı dahil tüm komisyon başkanlıklarını alıyor.

'CUMHURİYETÇİLER, PELOSİ'DEN TEMSİLCİLER MECLİSİ'Nİ ALDI'
Gazeteduvar'da yer alan habere göre, Cumhuriyetçilerin zaferini Twitter hesabından duyuran ve Temsilciler Meclisi Başkanı olması beklenen Kevin McCarthy, "Cumhuriyetçiler (Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy) Pelosi'den Temsilciler Meclisi'ni aldı. Amerikan halkı yeni bir yöne gitmek üzere hazır ve Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri bunu yapmak için hazır" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden ise McCarthy'yi tebrik ederek, Cumhuriyetçilerle çalışmaya hazır olduğunu kaydetti. Biden, "Geçen hafta da söylediğim gibi gelecek, siyasi savaşlara esir edilmeyecek kadar değerli. Amerikan halkı onlar için iş yapmamızı istiyor. Onlar için önemli olan konulara odaklanmamızı ve hayatlarını iyileştirmemizi istiyor" ifadelerini kullandı.

SENATO'DA ÇOĞUNLUK DEMOKRATLARDA
Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk Cumhuriyetçilere geçerken, ABD Kongresi'nin diğer kanadı Senato'daki çoğunluk Demokratlarda kaldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Nevada’da Demokrat Senatör adayı Catherine Cortez Nasto'nun, Cumhuriyetçi rakibi Adam Laxalt'ı mağlup etmesiyle Demokratlar Kongrenin Senato kanadında çoğunluğu garantilemişti. Cortez Nasto’nun zaferi ile Demokratlar 100 sandalyeli senatonun 50’sini alırken Cumhuriyetçiler ise 49 sandalyede kalmıştı.

Ara seçimlerde şu an senatör adayı belli olmayan tek eyalet, olarak Demokratlardan Raphael Warnock ve Cumhuriyetçilerden Herschel Walker’in yarıştığı Georgia kaldı. Eyalet yasalarına göre adayların kazanabilmesi için en az yüzde 50 barajını aşması istenen Georgia'da Warnock ve Walker, 6 Aralık’ta yapılacak ikinci turda tekrar kozlarını paylaşacak. Demokrat Warnock, 8 Kasım ara seçimlerinde eyalet genelindeki oyların yüzde 49,4’ünü, Cumhuriyetçi rakibi ise yüzde 48,5’ini alabildi. 6 Aralık’ta Georgia eyaletinde yapılması planlanan ikinci tur seçimde sonuç ne olursa olsun Demokratlar, 100 üyeli Senato'da 50 sandalyeye sahip olduğu için çoğunluğu ellerinde bulunduracak.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşitlik bozma oyu sayesinde, Cumhuriyetçiler Georgia'yı ikinci turda kazansa ve koltuk dağılımı 50-50 bile olsa Demokratların Senatoda çoğunluğu sağlaması mümkün olacak. Yasalara göre ABD Başkan Yardımcısı, Senato Başkanı olarak görev yapıyor ve eşitlik bozma oyu kullanabiliyor. 
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