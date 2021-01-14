ABD'de 'darbe' görüntüleri

ABD’de geçen hafta basılan Kongre Binasında gerçekleştirilen ABD Başkanı Donald Trump’ın azline ilişkin oturum öncesi alınan güvenlik önlemler dikkat çekti.
BOLD – Görev süresinin dolmasına 7 gün kalan ABD Başkanı Donald Trump’ın 2. azil sürecine ilişkin oturum ABD Temsilciler Meclisi’nde başladı. Hafta başında ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat vekiller, mevcut Başkan Donald Trump’ı, 6 Ocak’taki Kongre baskını olayında ‘ayaklanmayı kışkırtmakla’ suçlayan bir tasarı yayınladı.
Meclis’te ilk olarak, tartışmanın kurallarını belirleyen bir oylama yapılacak. ABD Temsilcisi Nancy Pelosi, ABD Anayasası’nın Başkanlığın devrine ilişkin olan 25. maddesini ileri sürerek Başkan Donald Trump’ın görevden alınmasını istedi.
TRUMP ALINIRSA PENCE GEÇECEK
Birkaç gün sonra, ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Jerry Nadler, Başkan Donald Trump aleyhine derhal azil suçlaması getirilmesi gerektiğini söyledi. Azil gerçekleşirse başkanlık görevlerini Trump’ın Başkan Yardımcısı Mike Pence’in devralması gerekiyor.
MECLİS’TE UYUYAN ASKERLER
Öte yandan geçen haftaki Kongre Binası baskınından sonra başlatılan oturum esnasında alınan güvenlik önlemleri tartışma konusu oldu. Kongre’nin koridorlarında yüzlerce ABD askeri uyurken görüntülendi.