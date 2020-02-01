Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de de acil durum ilan edildi /01 Şubat 2020 01:16

ABD'de de acil durum ilan edildi

İtalya'dan sonra ABD'de de koronavirüsü ile ilgili olarak acil durum ilan edildiği belirtildi. Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs taşıma riski olan yabancı uyruklu vatandaşların ülkeye girişinin geçici olarak askıya alındığını söyledi.

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ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, hızla yayılan yeni tip koronavirüsünün ABD'de 6 kişide tespit edilmesinin ardından ülke genelinde 'kamu sağlığı acil durumu' ilan edildiğini duyurdu. Son iki hafta içinde Çin'i ziyaret etmiş yabancı ülke vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı getirildiğini de açıklayan Azar, yeni tip koronavirüs taşıma riski olan yabancı uyruklu vatandaşların ülkeye girişinin geçici olarak askıya alındığını söyledi.

Beyaz Saray’daki basın toplantısında konuşan Azar, “Başkan (Donald Trump), 2019-nCoV virüsünün bulaşması açısından risk teşkil eden yabancı vatandaşların ABD’ye girişini geçici olarak yasaklayan kararı imzaladı” dedi. Bakan, “Bunun sonucu, ABD vatandaşlarının doğrudan aile üyeleri ve daimi oturma izni olan kişiler hariç son 14 gün içinde Çin’de bulunan yabancı vatandaşların ABD’ye girişine izin verilmeyecek” diye ekledi.

SON 14 GÜN İÇİNDE ÇİN'E SEYAHAT EDENLER KARANTİNA ALTINA ALINACAK

Son 14 gün içinde Çin'e seyahat etmiş ABD vatandaşlarına ise havalimanlarında virüs taraması yapılacağını belirten Azar, bu kişilerin 14 gün boyunca karantinaya alınacağını kaydetti. 

Çin'i seyahat etmiş yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik seyahat yasağı pazar günü yerel saat ile 17:00'da yürürlüğe girecek. 

ABD, ayrıca salgın sonrasında Vuhan'da bulunan personel ve sivil vatandaşlarını ülkeden tahliye etmiş, ABD'li hava yolu şirketleri Delta ve American Airlines, Çin uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı. 

Yeni tip koronavirüsü, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Çinli yetkililer birçok ülkeye yayılan virüs yüzünden bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü açıklarken, Dünya Sağlık Örgütü salgın nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.
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