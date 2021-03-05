ABD'de de aynı soru : Damat nerede?

Erdoğan’ın damadı Maliye Bakanı Berat Albayrak bir dönem Beştepe'deki Sarayın en güçlü ismi iken ABD'de de Trump’ın Damadı Jared Kushner Beyaz Saray'ın en etkili ismiydi. Hatta birlikte ABD- Türkiye ilişkilerine yön verdikleri iddiasi New York Times gibi ciddi gazetelere bile haber olmuşlardı.





Çünkü Kayınbederleri ne zaman bir araya gelse yanlarında mutlaka iki damadı da görmek mümkündü.





Berat Albayrak 8 Kasım akşamı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini açıklayınca ortadan kaybolmuştu. Hatta hakkında yapılan ' nerede' kampanyaları bile onu ortaya çıkarmaya yetmemişti.





Benzer bir durum Bir dönem Beyaz Saray'ın en etkili ismi ,Trump'ın Ortadoğu politikasının arkasındaki beyni olduğu iddia edilen Damadı Jared Kushner, için de geldi. Kayınpederi görevi kaybedince ünlü damat ortadan kayboldu





ABD Medyasında 'Damat nerede ' başlıklı haberler yayınlanmaya başladı. Ünlü Haber kanalı CNN'de yayınlanan haberde Ivanka Trump'ın kocası Jared Kushner, Miami'de eşiyle birlikte koşarken görüldü.





Haberde yıllardır New York'ta yaşayan çiftin Babaları Donald Trump gibi Florida eyaletine yerleştikleri duyuruldu.





Ayrıca çiftin Miami açıklarında " milyarder sığınağı " olarak bilinen Indian Creek Adası'nda bir arazi satın aldılar Villa yapmayı planladıkları gelen haber arasında





CNN'de yayınlanan haberde , Kushner'ın yeni dönemde kayınpederinin yakınında durmadığına dikkat çekiyor.





Ne Jared ne de Ivanka, geçen hafta Trump'ın Florida'da topladığı Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'na katılmadığına dikkat çekildi . Ayrıca Beyaz Saray'da Trump ile çalışan ve sonrasında da çalışmaya devam eden danışmanlar listesinde de Damat Kushner'in ismi yok.





Damat Kushner nerede ? Sorsunu soran CNN, Trump'ın hızla 2024 başkanlık seçimine ve 2022 ara seçimlerine hazırlandığını ve kaynak toplamaya çalıştığını ancak 'Kushner orada değildi.' dedi





Bu gelişme, Trump'ın yakınlarını da şok etmiş durumda .





Beyaz Saray'da Kushner ile birlikte çalışan bir kişi CNN'e, "Bu, yapabileceği en yüksek U dönüşü ," dedi.









Bazı yakınları ise Trump'ın yeniden seçilemeyince ikili arasında bir çatlak olduğunu iddia ediyor. Ancak kaynaklar Yakın zamanda Kayınpeder ve Damadın Florida'da öğle yemeğinde buluştuğunu fakat Siyasett konuşup konuşmadıkları bilmediklerini söylüyor





Kushner 'in yakınlarına göre üç çocuk babası Damat Washington'dan çok sıkılmış ve sadece yeni bir başlangıç istiyor.





Başka bir kaynak, "Siyasetin draması onu yıprattı. Sonunda, Trump herkesi yıpratır" dedi.













Jared Kushner, 10 Ocak 1981 yılında New Jersey’nin Livingston kentinde dünyaya geldi. O, Demokratik Parti’nin ve çeşitli yardım kuruluşlarının büyük finansal destekçisi olan milyarder emlakçı Charles Kushner’ın dört çocuğundan biri. Küçük erkek kardeşi iş adamı ve yatırımcı Joshua Kushner’dir.

New Jersey, Paramus’ta bir Musevi lisesi olan Frisch School’u bitirdikten sonra sonra genç Kushner, Harvard Üniversitesi'ne gitti ve 2003’te mezun oldu.

BABASININ TUTUKLANMASI

2005 yılında babası Charles, vergi kaçırma ve yasa dışı siyasi kampanya bağışlarını içeren suçları kabul etti. İki yıl hapis cezası aldı. Yaşlı Kushner, daha sonra Trump’ın başkanlık seçimleri için danışmanlık ve 2010-2018 yılları arası New Jersey valiliği yapan Chris Christie tarafından yargılanmıştı.

Charles cezaevindeyken, babasıyla yakın ilişkiler sürdüren Jared Kushner ailenin emlak işini devraldı. 2006’da The New York Observer gazetesini satın alan Kushner, daha 20’li yaşlarında yayıncı oldu. Ertesi yıl, Manhattan’da bir ofis binasını 1.8 milyar dolara rekor bir tutarla satın aldığını haber yaptı ve 2008 yılında Kushner Şirketlerinin CEO’su oldu.













IVANKA TRUMP’LA EVLİLİĞİ

Jared Kushner, Ivana ve Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’la 2009 yılında New Jersey, Bedminster kentinde evlendi. Ivanka-Jared çiftinin üç çocuğu var: Arabella, Theodore ve Joseph.

Ivanka Trump, aynı zamanda Jared Kushner’ın inancı olan Ortodoks Yahudiliğini kabul etti.

BAŞKAN’IN KIDEMLİ DANIŞMANI

Demokratik bir aileden gelmesine rağmen Kushner, 2016’da başkanlık seçimleri esnasında hem Cumhuriyetçilerin hem de Trump’ın en önemli danışmanlarından biri oldu.

Donald Trump, Hillary Clinton hakkında Yahudiliğin simgelerinden Davut Yıldızı üzerine ‘gelmiş geçmiş en rüşvetçi aday’ yazarak Twitter’da paylaşınca, Kushner kendini siyasi kargaşanın içinde buldu. Gönderi üzerinden Trump’ın Yahudi karşıtı olduğuyla ilgili şiddetli tartışmaları bitirebilmek adına Kushner, kendi gazetesinde “Benim tanıdığım Donald Trump” (The Donald Trump I Know) başlıklı bir yazı kaleme aldı. Kendisi de bir Yahudi olan Kushner, kayınbabasının Yahudi karşıtı olmadığını yazdı.

8 Kasım 2016’da Trump, Başkanlık seçimini kazandıktan sonra Kushner, geçiş hükümetinin merkezi bir parçası oldu. Ocak 2017’de geçiş hükümeti, Kushner’in Başkan'ın kıdemli danışmanı olarak görev yapacağını duyurdu.

RUS SORUŞTURMASI

Jared Kushner, 24 Temmuz 2017’de, Rusya’nın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili konuşmak üzere Senato İstihbarat Komitesi personeliyle buluştu. Görüşmeden önce Kushner, Rus hükümetiyle gizli anlaşma yaptığını reddettiği 11 sayfalık bir açıklama yaptı. Kushner, ayrıca, seçimler esnasında Ruslarla gerçekleştirdiği görüşmelerin detaylarını verdi.

Gizli görüşmeleri reddeden Kushner, “Seçimlerle ilgili herhangi bir yabancı hükümetle görüşmedim, görüşen birini de tanımıyorum” dedi.







