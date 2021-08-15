ABD'de Delta varyantı paniği

ABD’de çocuk doktorları ülkedeki Covid-19 merkez üslerinin çocuklarda çok ciddi ve bazen ölümcül olan bir hastalığı tetikleyebileceği konusunda uyarıda bulundu.







Ülkenin büyük medya kuruluşlarından Bloomberg’de yer alan haberde, Delta varyantının çoklu sistem enflamasyon sendromunu (MIS-C) tetikleyebileceğine dair açıklamalar yer aldı. Corona virüsü bulaşan çocukların risk altında olduğu belirtilirken, “Covid-19 semptomu göstermese bile çocuklar bu ölümcül hastalığa yakalanabiliyor. Haftalarca yoğun bakımda kalabiliyorlar” ifadelerine yer verildi.







MIS-C’nin çocukların kalp sağlığına, sinir, solunum ve sindirim sistemine zarar verdiğini hatırlatan Medical University of South Carolina Children’s Health isimli kurumda görevli Allison Eckard, “Potansiyel olarak milyonlarca çocuğa Covid-19 bulaşacak ve dolayısıyla MIS-C vakaları da artacak. Hastaneye kaldırılan çocuklardan durumu kritik olanların oranı inanılmayacak kadar yüksek” dedi.





Kawasaki hastalığına benzeyen MIS-C’de bağışıklık sisteminin hastalığa karşı verdiği aşırı tepkinin sebep olduğu kaydedildi. Çocukların corona virüsüne karşı yetişkinlerden daha iyi performans sergilediğini aktaran uzmanlar, “Delta varyantı çocuklar için tehlikeli bir durum yarattı. Çocuklar genelde Covid-19’a daha iyi tepki veriyor fakat MIS-C ve uzun Covid-19’un etkileri henüz bilinmiyor. 5 Ağustos’ta biten haftada yaklaşık 94.000 çocuğa Covid-19 bulaştı. Temmuz’un ilk haftasında bu oran 19.500 seviyesindeydi” denildi.





Bloomberg’e konuşan University of Mississippi Medicam Center’da görevli Charlotte Hobbs, “Yakında göreceklerimizden çok endişeleniyorum. Çocukların okullara dönmeye başladığı bir dönemde MIS-C’nin yayılmasını görebiliriz” ifadesini kullandı.