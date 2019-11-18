Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de Demokrat Adayların yarışı kızıştı /18 Kasım 2019 09:46

ABD'de Demokrat Adayların yarışı kızıştı

Demokrat Parti’nin başkan adaylarından Güney Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg son yapılan bir ankete göre Şubat ayında parti adaylığı için ön seçimlerin yapılacağı Iowa’da birinci sırada.

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CNN/Mediacom’un anketine göre Buttigieg’e destek yüzde 25’e yükselmiş durumda.

Bu, Eylül ayında yapılan anketteki destekten 16 puan daha fazla.

Ankete göre Buttigieg’i yüzde 16’yla Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, yüzde 15’le eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’la Vermont Senatörü Bernie Sanders takip ediyor.

Eylül ayından bu yana Warren 6 puan, Biden 5 puan kaybetti. Sanders ise 4 puan kazandı.


37 yaşındaki Buttigieg söz konusu anketin cesaret verici olduğunu söyledi ancak yapılması gereken daha çok iş olduğunu vurguladı.

Monmouth Üniversitesi anketine göre de Buttigieg Iowa’da Demokrat adaylar arasında en fazla destek alan isim.

Bununla birlikte Buttigieg’e ulusal oranda destek yüzde 8’ler civarında.

3 Şubat’taki ön seçimi Buttigieg’in kazanması kendisiyle ilgili soru işaretlerinin giderilmesine yardımcı olabilir.

Buttigieg en başından bu yana Iowa’ya oldukça fazla yatırım yapmış durumda.

Buttigieg’in eyalette 100’den fazla çalışanı ve 20 ofisi bulunuyor. Bu konuda diğer bütün adayların önünde.

Buttigieg, yılın son çeyreğinde 23.4 milyon dolar kampanya desteği sağladı. Bu açıdan Buttigieg, 25.7 milyon dolar kampanya desteği sağlayan Warren’la 33.7 milyon dolar kampanya desteği sağlayan Sanders’ın ardından üçüncü durumda.

Biden’ın kampanyası ise 8.9 milyon dolar destek sağlamış durumda. Bu nedenle Biden’ın seçim ekibi siyasi hareket komitelerinden destek kabul etmeme sözünden geri adım attı.
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