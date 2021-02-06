ABD'de Demokratlar Korona paketinin önünü açtı

Senato'da düzenlenen oturumda, Cumhuriyetçi senatörlerin reddettiği planın oylaması 50’ye 50 sonuçlanmıştı. Oy eşitliği, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in kullandığı kabul oyuyla bozuldu.



Senato’da hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçilerin onlarca değişiklik yaptığı bütçe planının son hali bugün yeniden Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde oylamadan geçti.

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat liderleri, planla ilgili bugün öğlen bir usül oylaması yapılacağını ve bütçenin bu oylamadan geçmesi halinde kabul edilmiş olacağını daha önceden belirtmişti.





Biden’ın ekonomik yardım paketinin, 100 üyeli Senato’da iki partinin 50’şer koltuğa sahip olması ve çoğu tasarının kabul için 60 oy gerektirmesi nedeniyle Cumhuriyetçiler’in engellemesiyle karşılaşması ihtimali bulunuyordu. Ancak bütçe planının Senato’dan sonra Temsilciler Meclisi’nden de geçmesiyle beraber, “uzlaşma” olarak adlandırılan bir yasama düzenlemesinin işletilmesi suretiyle Senato’da paketin geçmesi için 51 oy yeterli olacak.





Eşitlik durumunda Başkan Yardımcısı Kamala Harris Demokratlar lehine bir kez daha eşitliği bozma hakkına sahip.





Senatörlerin bütçe tasarısı üzerindeki görüşmeleri yaklaşık 15 saat sürdü ve sabahın ilk saatlerine kadar uzadı. Başkan Yardımcısı Kamala Harris, sabaha karşı 05.30’da tasarının 50’e karşı 51 oyla geçtiğini ilan etti. Senato’ya başkanlık etme ve sadece herhangi bir oylamada eşitlik olduğunda oy kullanma hakkına sahip olan Başkan Yardımcısı Harris böylece ilk kez eşitlik karşısında oy kullanma hakkını kullanmış oldu.?





Başkan Joe Biden da bugün Beyaz Saray’da Temsilciler Meclisi komisyonlarının başkanlarıyla bir araya gelerek konuyu masaya yatırıyor.





Bütçe tasarısı için onaylanan değişiklik önergelerinin yasal bağlayıcılığı bulunmuyor ancak Corona virüsü yardım paketinin şekillendirilmesinde rehber vazifesi görecek.