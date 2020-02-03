Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de Demokratlar ön seçim startını verdi /03 Şubat 2020 21:52

ABD'de Demokratlar ön seçim startını verdi

ABD'de Donald Trump'ın görev süresi Kasım 2020'de sona ererken, Demokratlar ise ön seçim için startı Iowa'da veriyor.

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ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın rakibini belirleyecek olan Demokrat Parti'de ön seçim süreci bugün Iowa eyaletinde başlıyor.

BBC'de yer alan habere göre, yapılan son kamuoyu yoklamaları, Iowa'daki ön seçim yarışında eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın kafa kafaya gittiğini gösteriyor.

Indiana eyaletindeki South Bend şehrinin Belediye Başkanı Pete Buttigieg üçüncü, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren dördüncü ve Minnesota Senatörü Amy Kloubcher de beşinci sırada yer alıyor.

Demokrat Parti'de bugün başlayan ön seçim süreci, Haziran ayında sona erecek. Ancak aday olacak ismin Mart ortasında belli olması bekleniyor. 

"Süper Salı" olarak adlandırılan 3 Mart'ta, 16 eyalette birden aday seçimi yapılacak.

Demokrat Parti'de başkan adaylığı için 12 isim yarışıyor.
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