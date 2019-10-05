Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de Demokratlar'dan Beyaz Saray'a karşı 'azil sürecinde' önemli hamle /05 Ekim 2019 11:33

ABD'de Demokratlar'dan Beyaz Saray'a karşı 'azil sürecinde' önemli hamle

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresi'ndeki Demokratlar, Başkan Donald Trump'a yönelik başlattıkları azil soruşturması kapsamında, Beyaz Saray'dan Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile olan görüşmelerine ilişkin belgeleri talep etti.

SHABER3.COM

ABD'de devam eden azil soruşturması süreci hız kazanırken Demokratlar, kritik bir adım atarak Beyaz Saray'dan resmen Ukrayna belgelerini istedi.

DÖNÜM NOKTASI

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi Denetim ve Reform Komitesi imzasıyla Beyaz Saray Özel Kalem Vekili Mick Mulvaney'e gönderilen mektup, azil süreci açısından önemli bir dönüm noktası kabul ediliyor.

Mektupta, Trump'ın Ukrayna lideri ile olan görüşme belgelerinin ve ilgili diğer dokümanların, yasa ihlali olup olmadığının anlaşılması için ilgili komiteye gönderilmesi gerektiği belirtildi.

'CİDDİYE ALMIYORUZ'

Öte yandan Kongre'deki Demokratlardan kendisine Ukrayna ile ilgili belgeleri teslim etmesi daveti gelen Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ekibi, bu tür bir talebi ciddiye almadıklarını açıkladı.

Demokratlar ise Beyaz Saray'ın kendilerine herhangi bir yanıt vermemesinin 'adaletin engelleme' suçu kapsamında başlı başına bir 'azil sebebi' olabileceğini iddia ediyor.

Konuyla ilgili henüz Beyaz Saray'dan bir açıklama yapılmazken, Trump dünkü açıklamasında, Kongre'deki Demokratlardan gelecek bu tür taleplere yanıt vermeyebileceğini vurgulamıştı.

Trump, ancak Demokratların azil soruşturması oylamasını Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapması durumunda soruşturmaya katılabileceğini ifade etmişti. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'de Demokratlar'dan Beyaz Saray'a karşı 'azil sürecinde'... Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın kafası karışık... AK Parti yerine 'Refah Partisi' dedi

Erdoğan'ın kafası karışık... AK Parti yerine 'Refah Partisi' dedi

Enes Kanter'e aktrollerden Cuma namazı sonrası sözlü saldırı

Enes Kanter'e aktrollerden Cuma namazı sonrası sözlü saldırı

Ankara'ya gelen KHK'lıların otobüsleri polis tarafından durduruldu

Ankara'ya gelen KHK'lıların otobüsleri polis tarafından durduruldu

Yandaş yazardan itiraf: Yanıldım, pişmanım!

Yandaş yazardan itiraf: Yanıldım, pişmanım!

Askerlerin yürüyüşü sosyal medyada olay oldu

Askerlerin yürüyüşü sosyal medyada olay oldu

AKP'nin boykot başlattığı 'Hamidiye Su'nun Abdülhamit dizisinde reklamı yapılmış

AKP'nin boykot başlattığı 'Hamidiye Su'nun Abdülhamit dizisinde reklamı yapılmış

Sakız Adası'ndan Türkiye'ye en hazin bakış...

Sakız Adası'ndan Türkiye'ye en hazin bakış...

Trende ölümle hayat arasındaki yolculuk

Trende ölümle hayat arasındaki yolculuk

Havaalanı terminal binasına tilki daldı

Havaalanı terminal binasına tilki daldı

Tramvay 15 yaşındaki çocuğa çarptı

Tramvay 15 yaşındaki çocuğa çarptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:29:55