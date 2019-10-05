ABD'de Demokratlar'dan Beyaz Saray'a karşı 'azil sürecinde' önemli hamle

ABD'de devam eden azil soruşturması süreci hız kazanırken Demokratlar, kritik bir adım atarak Beyaz Saray'dan resmen Ukrayna belgelerini istedi.







DÖNÜM NOKTASI





Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi Denetim ve Reform Komitesi imzasıyla Beyaz Saray Özel Kalem Vekili Mick Mulvaney'e gönderilen mektup, azil süreci açısından önemli bir dönüm noktası kabul ediliyor.





Mektupta, Trump'ın Ukrayna lideri ile olan görüşme belgelerinin ve ilgili diğer dokümanların, yasa ihlali olup olmadığının anlaşılması için ilgili komiteye gönderilmesi gerektiği belirtildi.





'CİDDİYE ALMIYORUZ'





Öte yandan Kongre'deki Demokratlardan kendisine Ukrayna ile ilgili belgeleri teslim etmesi daveti gelen Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ekibi, bu tür bir talebi ciddiye almadıklarını açıkladı.





Demokratlar ise Beyaz Saray'ın kendilerine herhangi bir yanıt vermemesinin 'adaletin engelleme' suçu kapsamında başlı başına bir 'azil sebebi' olabileceğini iddia ediyor.





Konuyla ilgili henüz Beyaz Saray'dan bir açıklama yapılmazken, Trump dünkü açıklamasında, Kongre'deki Demokratlardan gelecek bu tür taleplere yanıt vermeyebileceğini vurgulamıştı.





Trump, ancak Demokratların azil soruşturması oylamasını Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapması durumunda soruşturmaya katılabileceğini ifade etmişti.



