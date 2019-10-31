ABD'de Demokratların başkan aday adayı: Erdoğan IŞİD'i destekleyen megalomanyak

ABD Temsilciler Meclisi'nin Ermeni Soykırımı'nı resmi olarak tanıyan yasa tasarısı ve Türkiye'ye yaptırım tasarısını onaylamasını değerlendiren Gabbard, "Erdoğan yıllardır IŞİD/El Kaide'ye yardım etmekte. Bunu reddetti fakat şimdi açıkça eski IŞİD/El Kaide militanlarını kullanarak aslında kim olduğunu ifşa ediyor: Kendisinin mutlak güç sahibi halife olduğu bir halifelik sistemini kurmak isteyen radikal islamcı bir megalomanyak" ifadesini kullandı.







Aynı zamanda eski bir asker olan Gabbard, kişisel Twitter hesabından paylaştığı videosunda, "Erdoğan, IŞİD ve El Kaide’li teröristleri kullanarak Suriye Kürtlerini katletti” iddiasında bulunuyor.





