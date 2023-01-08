Samanyolu Haber /Teknoloji / ABD'de devlet okulları, teknoloji devlerine dava açtı /08 Ocak 2023 19:42

ABD'de devlet okulları, teknoloji devlerine dava açtı

ABD'nin Washington eyaletinin Seattle kentinde devlet okulları, çocukların ruh sağlığına olumsuz etkileri nedeniyle popüler sosyal medya platformlarının bağlı olduğu teknoloji devi şirketleri dava etti.

SHABER3.COM

Washington'daki Seattle bölgesi devlet okulları, eyaletteki bölge mahkemesine 91 sayfalık şikayet dilekçesi sundu.

Dava konusu dilekçede TikTok'un sahibi ByteDance, Instagram ve Facebook'un sahibi Meta, YouTube'un sahibi Google ve Snapchat'in sahibi Snap'in ürünlerinde çocukları hedef alarak kamu zararına davrandıkları öne sürüldü.

Şirketlerin, ruh sağlığının kötüleşmesine ve anksiyete, siber zorbalık gibi davranışsal bozukluklara neden olduğu savunulan dilekçede, öğrencileri eğitmenin daha da zorlaştığına işaret edildi.

Dilekçede, okulların ilave ruh sağlığı uzmanları istihdam etmek zorunda kaldığı, sosyal medyanın etkilerine dair ders planları geliştirdiği ve öğretmenlere ilave eğitimler sağladığı belirtildi.

Dava edilenlerin, gençlerin savunmasız beyinlerini başarılı şekilde sömürdüğü ileri sürülen dilekçede, gençlere yöneltilen içeriklerin sıklıkla zararlı olduğuna işaret edildi.

Dilekçede, 2009 ila 2019'da "iki hafta boyunca çok üzgün veya umutsuz" hisseden Seattle bölgesi devlet okullarındaki öğrenci sayısının ortalama yüzde 30 arttığı kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'de devlet okulları, teknoloji devlerine dava açtı Sonraki Haber >>

Çamlıca Camii’nin otoparkı Stokçuların mekanı olmuş

Çamlıca Camii’nin otoparkı Stokçuların mekanı olmuş

[Harun Tokak ] Keşke Bilselerdi

[Harun Tokak ] Keşke Bilselerdi

MHP'de dikkat çeken suskunluk

MHP'de dikkat çeken suskunluk

Suriye'de Türkiye'ye karşı protesto gösteriler yoğunlaşıyor

Suriye'de Türkiye'ye karşı protesto gösteriler yoğunlaşıyor

Temsilcilier Meclisi seçiminde gerginlik

Temsilcilier Meclisi seçiminde gerginlik

Hadi Özışık’ın, Furkan vakfı gönüllüsüyle müleanesi

Hadi Özışık’ın, Furkan vakfı gönüllüsüyle müleanesi

Davutoğlu açıkladı: Seni cumhurbaşkanı adayı yapıyoruz ama…

Davutoğlu açıkladı: Seni cumhurbaşkanı adayı yapıyoruz ama…

Yargıtay bu skandala imza atacak mı?

Yargıtay bu skandala imza atacak mı?

Erdoğan tam bir diktatör gibi

Erdoğan tam bir diktatör gibi

Kardeş Özışık'ta bir aydınlanma yaşamış: Bu iktidar gitmeli

Kardeş Özışık'ta bir aydınlanma yaşamış: Bu iktidar gitmeli
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:24:35