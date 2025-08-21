Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de dikkat çeken hareketlilik: Gemiler yerleşti, füzeler yolda, 4 bin asker emre hazır /21 Ağustos 2025 11:25

ABD'de dikkat çeken hareketlilik: Gemiler yerleşti, füzeler yolda, 4 bin asker emre hazır

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela kıyılarına 3 savaş gemisi gönderdi. Bazı kaynaklar gemilerin uyuşturucu kaçakçılığına engel olmak için gönderildiğini iddia ederken, “ABD'nin Venezuela'yı işgal etmeye hazırlandığı" yönündeki iddialar da var.

ABD ve Venezuela arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. Washington yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanmasına yardımcı olacaklara 50 milyon dolarlık ödül vadederken, bölgeye üç savaş gemisi gönderdi. 

3 FÜZE YOLDA
ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Venezuela kıyılarına doğru ilerleyen Aegis sınıfı üç güdümlü füze destroyeri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle konuşlandırılıyor. Konuya yakın kaynaklara göre, Pentagon'un bölgeye 4 bin asker sevk etmeyi de değerlendirdiği ifade ediliyor.

Trump yönetiminin bu hamleleri sonrasında Latin Amerika’da “ABD’nin askeri müdahaleye hazırlandığı” iddiaları gündem oldu.

"MADURO MEŞRU BİR LİDER DEĞİL"
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada Maduro'yu "Güneşlerin Karteli" olarak bilinen bir kokain kaçakçılığı şebekesinin başında olmakla suçladı. Leavitt, "Maduro bizim gözümüzde meşru bir devlet başkanı değil. Kendisi bir uyuşturucu kartelinin lideri ve hakkında açılmış davalar var" dedi.

MADURO’DAN MİSİLLEME
ABD'nin askeri adımlarına tepki gösteren Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise, ülke genelinde 4,5 milyon kişilik milis gücünün seferber edileceğini açıkladı.

Maduro, "ABD, Latin Amerika'yı kendi arka bahçesi olarak görmeye devam ediyor. Tehditleri ciddiye alıyoruz ama boyun eğmeyeceğiz" dedi.


