ABD'de Dışişleri'nden Erdoğan'ı yalanlayan açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin F-35 programı için yaptığı "1 milyar 400 milyon doların" ödenmesi konusunda ABD'nin Türkiye'ye F-16 alım teklifinde bulunduğu açıklaması üzerine gelen soruları yanıtladı.







AA'nın haberine göre önerilen silah satışlarını ve transferlerini, Kongre'ye tebliğ edilmeden ve onaylanmadan teyit etmeyeceğini söyleyen Price, "Türkiye'ye gelince, NATO müttefikimiz Türkiye ile ortaklığımıza büyük değer veriyoruz. Önemli bir NATO müttefikidir. Uzun süreli ve derin ikili bağlarımız var ve Türkiye'nin, NATO ile ortak çalışabilirliği öncelikli bir konu olmaya devam ediyor" dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine doğrudan yanıt vermeyen Price, şöyle konuştu:





"Şimdi gündeme getirdiğiniz konuya gelince şunu söyleyeceğim; Savunma Bakanlığı F-35 ihtilafının çözümü konusunda Türkiye ile istişare içindedir. Türk yetkililer, F-16 uçağı satın almakla ilgilendiklerini kamuoyuna ifade ettiler. Türkiye'nin savunma tedarik planları hakkında konuşmak için sizi Türk hükümetine yönlendiriyorum. Şunu söyleyebilirim ki Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin F-16 taleplerine herhangi bir finansman teklifinde bulunmadı. Savunma Bakanlığı, Türkiye ile F-35 programı, bu anlaşmazlığın nasıl çözüleceği konusunda istişarelerde bulunuyor. Bu konudaki özel görüşmeler hakkında konuşacak durumda değilim."





ERDOĞAN: ABD'NİN BİR TEKLİF OLDU





Price'ın açıklamasındaki "ABD, Türkiye'nin F-16 taleplerine herhangi bir finansman teklifinde bulunmadı" sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın F-16'ları kastederek "ABD'nin bu ödemeler karşısında böyle bir teklifi oldu" açıklamasını doğrulamadı.





Erdoğan dün Afrika ziyareti öncesi açıklamasında şunları söylemişti: "Bir milyar 400 milyon dolar F-35'ler için yaptığımız ödeme söz konusu. ABD'nin bu ödemeler karşısında böyle bir teklifi oldu. Biz ülkemizin savunma ihtiyaçları için gerekli adımları atalım dedik. Özellikle savaş uçağı filomuzu her zaman hazır hale getirmeye çalışıyoruz. F-35'ler için ödediğimiz parayı almamız gerekiyor. Neticede ortada ödenmiş bir para var. Arkadaşlarımız çalışmalarını devam ettiriyor."