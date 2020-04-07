Samanyolu Haber /Gündem / 'ABD'de doktorlar, ellerinde hiçbir kanıt olmadan Trump'ın önerdiği ilacı kullanmaya başladı' /07 Nisan 2020 09:32

'ABD'de doktorlar, ellerinde hiçbir kanıt olmadan Trump'ın önerdiği ilacı kullanmaya başladı'

ABD'de şu ana kadar 168 binden fazla koronavirüs vakası görüldü ve 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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ABD'de doktorların yeni tip Koronavirüs'e karşı "işe yarayıp yaramadığını" bilmeden Başkan Donald Trump tarafından tavsiye edilen sıtma ilacını hastalara verdiği belirtildi.

New York, Louisiana, Massachusetts, Ohio, Washington ve California gibi kalabalık  nüfuslu eyaletlerin sağlık sistemlerinde görevli doktor ve eczacılar Reuters'a yaptıkları açıklamalarda Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan hastalara rutin olarak hidroksiklorokin verildiğini açıkladı. Ancak aynı zamanda doktorlar, normal şartlarda sıtma ve otoimmun hastalıklarına müdahalede kullanılan bu ilacın Koronavirüs'e karşı da etkili olduğuna dair bir kanıt görmediklerini söyledi.

Hidroksiklorokin kullanımı ABD'nin pandeminin merkezi haline gelmesiyle ülkede ciddi anlamda artış gösterdi.

Hidroksiklorokinin potansiyel yan etkileri arasında görme kaybı ve kalp problemleri bulunuyor. Ancak Reuters'a konuşan doktorlar ilacı koronavrüs hastalarına vermekten "rahatsızlık duymadıklarını" çünkü risklerin çok yüksek olmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Trump bu hafta sonu iki gün üst üste ilacın Koronavirüs'le mücadelede kullanılması gerektiğini söylemişti. Trump ilacın Koronavirüs'le mücadeledeki etkisinin şu anda test edildiğini ifade ederek, "bu yönde çok güçlü işaretler var" dedi ve ardından, "Ama ben ne bilirim ki? Doktor değilim" dedi. Trump konuşmasının devamında, "Eğer işe yarıyorsa daha önce yapmamamız çok üzücü olacak" dedi ve bir kez daha hükûmetin 29 milyon adet bu haplardan aldığını vurguladı. Trump, hapların çeşitli laboratuvarlara, hastanelere ve orduya gönderildiğini ifade etti.

New York Times'ın aktardığına göre hidroksiklorokinin koronavirüsle mücadeledeki gücü hakkındaki veriler çok sınırlı. 
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