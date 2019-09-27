Samanyolu Haber /Sağlık / ABD'de elektronik sigara kaynaklı 800 akciğer hastalığı vakası /27 Eylül 2019 10:23

ABD'de elektronik sigara kaynaklı 800 akciğer hastalığı vakası

ABD'de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen 'gizemli akciğer hastalığı'nda vakası sayısının 800'ü aştığı bildirildi.

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ABD'nin neredeyse bütün eyaletlerinde elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen 'gizemli akciğer hastalığına' yakalanan vaka sayısının 805'i bulduğunu açıkladı.

Ülkede 'gizemli akciğer hastalığı'ndan ölenlerin sayısının da 12'ye yükseldiği kaydedildi.

Konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Uzmanlar, akciğerlerin yakıcı bir maddeye reaksiyon gösterdiği hastalığı inhalasyon hasarına benzetiyor.

ABD'de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen 'gizemli akciğer hastalığı'nda ilk vakalar nisanda ortaya çıkmıştı. 

Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalığa elektronik sigara cihazının kendisinin mi yoksa içine konulan maddelerin mi sebep olduğu henüz bilinmiyor.

 
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