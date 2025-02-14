Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de 'Elon Musk' öfkesi büyüyor: 14 eyalet dava açtı /14 Şubat 2025 13:34

ABD'de 'Elon Musk' öfkesi büyüyor: 14 eyalet dava açtı

ABD'de 14 eyalet, Elon Musk'ın Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticiliğini "anayasaya aykırı" bularak Trump ve Musk'a dava açtı. Dilekçede, Musk'a verilen yetkinin "sınırsız ve kontrolsüz" olduğu belirtilerek, bu durumun kuvvetler ayrılığına aykırı olduğu savunuldu.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelir gelmez, milyarder iş insanı Elon Musk'ı Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına geçirmesi ve Musk'a hükümet kurumlarına erişim yetkisi veren kararnameyi imzalamasına tepkiler büyüyor. ABD'de 14 eyalet, milyarder Elon Musk'ın Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) yöneticisi olmasının "anayasaya aykırı" olduğu gerekçesiyle Musk'a ve ABD Başkanı Donald Trump'a dava açtı.

The Hill gazetesinin haberine göre, New Mexico, Arizona, Michigan, California, Connecticut, Hawaii, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Oregon, Rhode Island, Vermont ve Washington eyaletleri Trump, Musk ve DOGE'ye karşı dava açtıklarını duyurdu.

'KONTROL EDİLEMEYEN GÜÇ' VURGUSU
14 eyaletin açtığı davanın dilekçesinde Musk'ın DOGE'nin yöneticisi konumundaki görevinin "anayasaya aykırı olduğu" ifade edilerek ABD'li milyardere verilen yetki "sınırsız ve kontrol edilmeyen güç" şeklinde nitelendirildi. Musk'ın görevine gelmesi için aday gösterilmediği veya Senato tarafından onaylanmadığı ifade edilen dilekçede, ABD'li milyarderin DOGE'nin yöneticiliğini yapmasının "anayasaya aykırı" olduğu savunuldu.

Dilekçede, "Bu durumun ulusa teşkil ettiği riskin farkında olmayan Başkan Trump, Kongre'den düzgün, yasal yetkilendirme ve faaliyetlerine ilişkin makul gözetim olmadan Bay Musk'a neredeyse kontrolsüz yetki verdi." ifadesi kullanıldı. Musk'ın, "başta hükümet internet sitelerinin yönetimiyle sınırlı olarak verilen yetkiyi kısıtlama olmadan ve kuvvetler ayrılığını ihlal eden bir kaos temsilciliğine dönüştürdüğü" savunulan dilekçede, milyarder iş adamının yetkilerine son verilmesi talep edildi.

MUSK'TAN TEPKİ

Öte yandan, Musk, sahibi olduğu X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son dönemlerde Trump'ın başkanlık kararnamelerine karşı açılan davalara tepki gösterdi. Musk, "Herhangi bir yerdeki herhangi bir yargıç, her başkanlık eylemini her yerde durdurabiliyorsa demokraside yaşamıyoruz demektir." değerlendirmesinde bulundu. Milyarder iş insanı Musk yönetimindeki DOGE, 20 Ocak'ta yemin ederek ABD Başkanlığını üstlenen Donald Trump tarafından "federal israfı engelleme" hedefiyle oluşturulmuştu.
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