ABD'de en az 15 milyon Covid-19 aşısı çöpe atıldı

Dünya koronavirüs aşısına erişim sıkıntı yaşarken ABD’de aşıların çöpe atıldığı ortaya çıktı.







CDC verilerine göre, mart ve eylül ayları arasında ABD'de en az 15 milyon doz çöpe gitti. Ayrı bir araştırma, aralık ve temmuz ayları arasında 10 eyalette 1 milyon dozun çöpe atıldığı tespit edildi.





ABD’de kullanılmayan ve son kullanma tarihi geçen aşılar çöpe giderken dünya genelinde milyonlarca insanın henüz ilk doz aşısını olamadığı biliniyor. Temmuz ayının verileri, düşük gelirli ülkelerin nüfusunun yalnızca yüzde 1’inin ilk doz Covid-19 aşısı olabildiğini göstermişti.



