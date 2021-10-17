Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de en az 15 milyon Covid-19 aşısı çöpe atıldı /17 Ekim 2021 11:38

ABD'de en az 15 milyon Covid-19 aşısı çöpe atıldı

The Guardian’ın haberine göre, ABD’de aşıların son kullanma tarihi dolduğu için çöpe atıldığı belirtildi.

ABD'de en az 15 milyon Covid-19 aşısı çöpe atıldı

Dünya koronavirüs aşısına erişim sıkıntı yaşarken ABD’de aşıların çöpe atıldığı ortaya çıktı.

CDC verilerine göre, mart ve eylül ayları arasında ABD'de en az 15 milyon doz çöpe gitti. Ayrı bir araştırma, aralık ve temmuz ayları arasında 10 eyalette 1 milyon dozun çöpe atıldığı tespit edildi.

ABD’de kullanılmayan ve son kullanma tarihi geçen aşılar çöpe giderken dünya genelinde milyonlarca insanın henüz ilk doz aşısını olamadığı biliniyor. Temmuz ayının verileri, düşük gelirli ülkelerin nüfusunun yalnızca yüzde 1’inin ilk doz Covid-19 aşısı olabildiğini göstermişti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'de en az 15 milyon Covid-19 aşısı çöpe atıldı Sonraki Haber >>

Nura gark oldu semavat-ü zemin!

Nura gark oldu semavat-ü zemin!

'TÜGVA'nın malları hazineye aktarılacak'

'TÜGVA'nın malları hazineye aktarılacak'

Millet damacana ile benzin kuyruğuna girdi

Millet damacana ile benzin kuyruğuna girdi

AKP'li Hüsniye Erdoğan'dan beyin yakan zam savunması

AKP'li Hüsniye Erdoğan'dan beyin yakan zam savunması

Suriyeli mülteci çocuğu temsil eden dev kukla Emel, bu sefer Paris'te

Suriyeli mülteci çocuğu temsil eden dev kukla Emel, bu sefer Paris'te

TÜGVA belgelerinde neler dikkat çekiyor?

TÜGVA belgelerinde neler dikkat çekiyor?

"Gece 2'ye kadar doların yükselişini izledim"

İşte Silivri Emniyet Müdürü'nü intihara sürükleyen anlara ait o video

İşte Silivri Emniyet Müdürü'nü intihara sürükleyen anlara ait o video

İmamoğlu'ndan TÜGVA açıklaması

İmamoğlu'ndan TÜGVA açıklaması

Nagehan Alçı, son 10 senede Türkiye’deki toplumsal gerilimin mimarlarındandır

Nagehan Alçı, son 10 senede Türkiye’deki toplumsal gerilimin mimarlarındandır
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:05:52