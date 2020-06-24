Samanyolu Haber /Sağlık / ABD'de en yetkili ağızdan aşı için umut veren tarih /24 Haziran 2020 09:39

ABD'de en yetkili ağızdan aşı için umut veren tarih

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü Anthony Fauci, Kongre üyelerine yaptığı açıklamada, potansiyel Covid-19 aşısında gelinen süreç hakkında bilgi verdi.

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İhtiyatlı olmakla birlikte iyimser bir dil kullanan Başkan Trump'ın Covid-19 danışmanı, "Olup olmayacağını değil, ne zaman olacağını konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Koronavirüse karşı üzerinde çalıştıkları aşıyı 2020 sonuna kadar geliştirmiş olacaklarını belirten Fauci, ancak bu sürecin 2021'in başlarını bulabileceğini de aktardı.

Salgınla mücadelede gelecek haftaların ABD açısından çok kritik bir süreç olacağının altını çizen danışman, ayrıca, Başkan Donald Trump'ın "Daha az test yapın, daha az hasta çıksın" yönündeki açıklamasına atıfla, test sayısını azaltmadıklarını aksine şüphelilere yönelik testleri arttırdıklarını kaydetti.

Bu arada ABD'li ilaç şirketi Moderna, iki hafta önce, NIAID'le iş birliği içerisinde geliştirdiği, "mRNA-1273" adı verilen potansiyel Covid-19 aşısı için üçüncü aşama klinik denemelere başlamak üzere onay almıştı.
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