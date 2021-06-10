Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de enflasyon zirve yaptı, dolar geriledi /10 Haziran 2021 16:22

ABD'de enflasyon zirve yaptı, dolar geriledi

ABD'de mayıs enflasyonu yüzde 5 ile son 13 yılın zirvesini görmüş oldu. Dolar küresel piyasalarda değer kaybetti.

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 İstanbul serbest piyasada güne 8,59 liradan başlayan dolar, saat 16.00 itibariyle 8,48 liradan işlem gördü. Euro ise 10.47 liradan 10,35 liraya geriledi.

Dolar ve eurodaki gerilemede, ABD enflasyon verisi ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı etkili oldu.

ABD'de enflasyon mayıs ayında beklentileri aşarak, yüzde 4,4'ten yüzde 5'e yükseldi. ABD'de enflasyon en son 2008 yılında bu seviyeyi görmüştü.

ABD Merkez Bankası ise 15-16 Haziran'da yapacağı toplantıyla, faiz kararını açıklayacak.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faizi sabit bıraktı. ECB, pandemi acil alım programı tutarını 1,85 trilyon euroda tutarken, programın kayda değer şekilde daha hızlı devam edeceğini belirtti. 2021 ve 2022 yılına ilişkin büyüme beklentileri de yukarı yönlü revize edildi. 
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