ABD'de Erdoğan'ı zora sokacak yasa tasarısı

Amerika Birleşik Devletleri’nde Demokrat Partili senatörlerden Edward J.Markey, Ron Wyden ve Jeff Merkley tarafından ‘Türkiye’de İnsan Haklarını Geliştirme Yasası” adlı bir tasarı Senato gündemine getirildi. Taslak tasarıya göre Türkiye’de insan hakları ihlallerinde rol alan yetkililere yaptırım uygulanacak. Benzer tasarılar daha önce 2017 ve 2019’da da Senato gündemine getirilmiş ancak komiteden geçmesine rağmen çoğunluğu oluşturan Cumhuriyetçi senatörlerin oyuyla genel kurulda reddedilmişti.





Aynı zamanda ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi olan Edward J. Markey tarafından konuya ilişkin yapılan basın açıklamasını Twitter hesabından şu dikkat çekici sözlerle paylaştı: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump Yönetiminden aldığı serbestçe hak ihlalleri yapmasını sağlayan kartın geçerlilik tarihi resmen sona erdi. Başkan Biden Erdoğan hükümetinin hesap vermesi için tüm diplomatik yolları kulanmalıdır.”





“ABD ERDOĞAN’IN HAK İHLALLERİNE KARŞI SESSİZ KALAMAZ”





Markey, basın açıklamasında tasarıya ilişkin şu bilgileri verdi: “ABD bir kez daha güçlü bir şekilde konuşacak ve Erdoğan hükümetini sosyal medyayı sansürleyerek, ifade özgürlüğünü kısıtlayarak ve kendisini eleştirenleri hapsederek muhalefeti susturma kampanyasından sorumlu tutacak adımlar atacak. Bu yasa, Başkan Biden’in ABD’nin gazetecilerin, aktivistlerin ve sivil toplum liderlerinin yanında yer aldığına ve sistematik insan hakları ihlalleri işleyen Türk yetkililere karşı çıkacağına dair şüphe götürmez bir şekilde tüm diplomatik araçları kullanması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Amerika Birleşik Devletleri bu rahatsız edici davranış karşısında sessiz kalamaz.”





“MÜTTEFİK ÜLKELER TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ İHLAL EDEMEZ”





Senatör Wyden da konuyu ilişkin yaptığı açıklamada “Türkiye’nin otoriter hükümeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirmeye cesaret eden gazetecilerin, siyasi rakiplerin ve sıradan vatandaşların haklarını ayaklar altına aldı. Senatörler Markey, Merkley ve ben hesap verebilirlik çağrımızı yeniliyoruz çünkü müttefik ülkeler sistematik olarak temel özgürlükleri ihlal ederken Amerika buna seyirci kalamaz” dedi.





Tasarı Erdoğan hükümetinin insan hakları ihlallerini gidermek için etkili adımlar atmaması halinde ihlallerde rol alan Türk yetkililere yönelik “Küresel Magnitsky İnsan Hakları Hesap Verebilirlik Yasası” ve “Kaşıkcı Yasağı” uyarınca yaptırımlar uygulanmasını, ABD Hazine Bakanlığının, Erdoğan hükümetinin vatandaşlarının insan haklarını ihlal etmesini sağlayan her türlü kredi, hibeler, politikalar veya stratejilere karşı çıkmaları için önemli uluslararası finans kuruluşlarının ABD icra direktörlerine talimat vermesini öngörüyor.







