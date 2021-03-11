ABD'den Erdoğan'ın korumalarına kötü haber

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumaları ile protestocular arasında 4 yıl önce meydana gelen şiddet olaylarıyla ilgili görülen davada Dışişleri ve Adalet bakanlığı Türkiye aleyhine görüş belirtti.





Euornews'in haberine göre, iki bakanlığın açıkladığı görüşte, Erdoğan'ın korumalarının söz konusu olaylarda fiziksel savunma yapmadığı ve saldırı halinde olduğunun altı çizildi.





ABD'de salı günü Temsilciler Meclisi ve Senato üyesi 4 isim hazırladıkları mektupta, Erdoğan'ın korumalarının söz konusu olaylarla ilgili dokunulmazlık dışında bırakılıp Türk hükümetinin sorumlu tutulması için Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a çağrıda bulunmuştu.









Tavsiye mektubundan sonra ABD Dışişleri ve Adalet bakanlıkları, ülkenin başkentinde çıkan olaylarla ilgili görülen davada hakimin talebi üzerine görüşlerini iletti.





İki bakanlık, Türk görevlilerin dokunulmazlık hakkından yararlanmaması gerektiğini kaydetti. Mahkemeye iletilen görüşte şu ifadeler kullanıldı:





"ABD topraklarında görevli yabancı güvenlik personelleri sivillere karşı güç kullandığı zaman "fiziki bir zararı önleme amacıyla" hareket etmiyorsa dokunulmazlıklardan mahrum bırakılmalıdır." ifadeleri kullanıldı.





2017 mayısındaki saldırı olayıyla ilgili protestocular, Erdoğan'ın korumaları ve Türk hükümetini dava etmişti. ABD'deki iki bakanlığın, Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi'ne verdiği bu olumsuz görüş Türk avukatların savunduğu "Erdoğan'ın saldırı altında olduğu" iddiasına karşı çıkıyor.





TÜRKİYE ALEYHİNE 2 DAVA DEVAM EDİYOR





ABD'de şu anda Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan iki farklı tazminat davası devam ediyor. Davalar Türkiye Cumhuriyeti'nin Washington'daki avukatları aracılığı ile temyize götürülmüştü.





Üç yargıçtan oluşan Temyiz Mahkemesi, Türkiye'yi suçlu bulan alt mahkeme kararını incelerken, ABD hükümetinden de görüş talep etti. Bu görüş çarşamba günü ABD Dışişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlıkları tarafından açıklandı ve Türkiye aleyhine çıktı.





ABD'deki bakanlıkların Türkiye aleyhine bildirdiği görüşte vurgulanan bir diğer konu ise, protestocuların saldırıya uğradığında zaten yerlerde olduğu, kaçmaya çalışanların da yine Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından darp edilmesi oldu.





Bu durumlardan hiçbirinin yabancı ülke liderlerini koruyan güvenlik güçlerine tanınan ayrıcalıklardan olmadığının altı çizildi.





Senator Bob Menendez, Jim Risch ve Temsilciler Meclisi üyesi Gregory Meeks ve Michael McCaul imzasını taşıyan ve salı günü Blinken'e verilen mektupta, 16 Mayıs 2017'de Washington DC Sheridan Circle bölgesinde gerçekleşen şiddet olaylarında Türk hükümetinin sorumlu tutulması talep edilmişti.





ABD'de 1978'de kabul edilen "Yabancı İstihbarat Servisleri İzleme Yasası" (FISA-Foreign Intelligence Surveillance Act) ülkede görevli yabancı güvenlik güçlerine bazı imtiyazlar tanıyor. Ancak söz konusu kanunda, kesin çizgilerle bu imtiyazlar ve haklar açıklanmıyor.





2017'DE NE YAŞANMIŞTI?





16 Mayıs 2017'de başkent Washington'da Türkiye kökenli ABD vatandaşı bir grup, ellerinde "Demirtaş’a özgürlük" pankartıyla AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine sloganlar atmış, o esnada bölgede bulunan Erdoğan'ın korumaları gruba müdahale etmişti. Tekme ve yumrukların kullanıldığı müdahale anına dair görüntü gündeme oturmuştu.





Olayın büyümesi sonrası Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç konutun önüne gelmiş, bölgeye ABD'li ek emniyet kuvvetleri takviye edilmişti.