ABD'de eski Başkan Adayı ve eski Senatör Dole hayatını kaybetti...

Elizabet Dole Vakfı’ndan yapılan açıklamada Dole’un uykusunda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Vakfın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Büyük bir üzüntüyle Senatör Robert Joseph Dole’un bu sabah öldüğünü bildiriyoruz. Amerika’ya bağlılıkla 79 yıl hizmet etti” denildi.

Dole kariyeri boyunca üç defa başkan olabilmek için yarıştı ve 1996’da Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı oldu. Ancak Dole yarışı o dönem Demokrat Parti’nin adayı Bill Clinton’a kaybetti.





Dole 1976 yılında partisinin başkan yardımcısı adayıydı. O yıl Demokrat Jimmy Carter başkan seçildi.



