Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de F-35 uçağı düştü /01 Ekim 2020 19:29

ABD'de F-35 uçağı düştü

ABD'nin California eyaletinde bir F-35B tipi savaş uçağı yakıt ikmali sırasında KC-130 tanker uçağına çarparak düştü.

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ABD Deniz Piyadelerine bağlı ve Japonya'daki Iwakuni üssünde görevli dikey iniş kalkış yapabilen F-35B, California'dan havalanan KC-130 uçağından yakıt aldıktan sonra ayrılma sırasında kanatları tanker uçağına çarptı.

Deniz Piyadeleri Komutanlığının açıklamasına göre, F-35 uçağı kısa bir süre sonra düşüp infilak ederken uçağın pilotu güvenli bir şekilde koltuk fırlatma yöntemi ile atladı.

Çarpışmadan sonra iniş takımları açılmayan tanker uçağı, acil olarak gövdesinin üzerinde Thermal Havalimanının yakınlarına indi.Komutanlık, kazanın incelemeye alındığını belirtti. 
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