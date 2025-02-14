ABD'de federal yargıç, Trump'ın dış yardımlara yeniden başlamasına hükmetti

Federal bir yargıç, Trump yönetimine, dokuz günlük genel fon dondurma kararından olumsuz etkilendiklerini savunan ABD dış yardım ve kalkınma programları ve yüklenicilerine fonlarını derhal geri vermesini emretti.



Yargıç, fonların aniden dondurulmasının kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve ABD'nin uluslararası alandaki önemli yardımlarının yürütülmesine yardımcı olan diğer kuruluşlar üzerinde kapsamlı zararlara yol açtığını belirtti.



Mahkeme kararı, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nı (USAID) tasfiye eden Trump yönetimi için büyük bir gerilemeye işaret ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Hükümet Verimliliği Birimi'ni (DOGE) yöneten Tesla'nın patronu Elon Musk, ajansı kendi gündemleriyle uyumlu olmamakla suçluyor.



Washington'daki ABD Bölge Mahkemesi tarafından alınan karar, yardım gruplarının USAID fonlarının yurt dışındaki programlar için ani ve mutlak bir şekilde kesilmesi olarak tanımladıkları durumu hedef alan ilk karar oldu.



ABD'deki ve dünyanın dört bir yanındaki müteahhitler, çiftçiler ve tedarikçiler, halihazırda yapılan işler için yüz milyonlarca dolarlık ödemeden mahrum bırakıldı. Ayrıca geniş çaplı işten çıkarmalar ve izinler de zorunlu hale geldi.



Yargıç Amir Ali, yurt dışındaki çalışmalar için ABD'den fon alan sağlık kuruluşlarını temsil eden AIDS Aşı Savunuculuğu Koalisyonu ve Küresel Sağlık Konseyi adlı iki kuruluş tarafından açılan davada geçici kararı verdi.



Ali, Trump yönetiminin yurt dışındaki binlerce USAID yardım programının finansmanını, her bir programın tek tek "kapsamlı bir incelemesini" yapmak ve kaldırılıp kaldırılmayacağına karar vermek için durdurmak zorunda olduğunu savunduğunu kaydetti.