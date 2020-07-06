Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de George Floyd'un ölümüyle ilgili davada flaş gelişme /06 Temmuz 2020 09:26

ABD'de George Floyd'un ölümüyle ilgili davada flaş gelişme

ABD'de George Floyd'un ölümüyle sonuçlanan olaya karışan polislerden Tou Thao da serbest kaldı. Thao için 5 milyon TL kefalet ödendiği öğrenildi.

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ABD'de George Floyd’un polis şiddetine maruz kalarak öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler sürerken, Floyd’un davası ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Ülkede infiale yol açan olaya karışan polisler Derek Chauvin, Tou Thao, Thomas Lane ve J. Alexander Kueng arasından son olarak Thao da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Thao’nun serbest kalması için 750 bin dolar (5 milyon TL) kefalet ödendiği belirtildi. Thao’nun da serbest kalmasıyla, tutuklu yargılanan tek isim, Floyd’un boğazına diziyle baskı uygulayan Derek Chauvin kaldı.


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