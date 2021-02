ABD'de göçmenlik sistemi tamamen değişiyor

Biden, göçmenlik konusunda Donald Trump’ın izlediği politikanın tamamen tersini uygulayıp ülkenin temel sorunlarından biri olan konuyla ilgili bir dizi reformu hayata geçirmeye hazırlanıyor.





Biden, başkanlık görevine başlamasının ardından, eski Başkan Donald Trump ile seçim kampanyaları sırasında en büyük görüş ayrılığı yaşadığı göçmenlik sistemi konusunda reformlar için ilk günden harekete geçti.





Amerika'nın Sesi (VOA) Türkçe'ye konuşan New York Barosu göçmenlik avukatı Arda Beşkardeş, Biden yönetiminin göçmenlik konusunda köklü değişiklikler yaparak, ülkede göçmenlik kurumunun kültürünü tamamen değiştirmeye hazırlandığını söyledi.





26 yıldır ABD’de göçmenlik avukatlığı yapan Beşkardeş, aynı zamanda New York’taki CUNY Üniversitesi’nin göçmenlik avukatlığını yapıyor. Avukat Beşkardeş, dünyanın en büyük uluslararası eğitim derneği, Uluslararası Eğitimciler Birliği (Association of International Educators- NAFSA) üyesi ve sertifikalı olarak bu kuruluşta eğitimcilik yapıyor.





Beşkardeş, VOA Türkçe’ye, ülkenin göçmenlik politikalarında Trump sonrasında Biden yönetimiyle yaşanacak değişimi değerlendirdi. Beşkardeş, Trump döneminde yabancı öğrencilere yönelik "dışlayıcı ve bezdirici bir politika" uygulandığını ancak yabancı öğrencilerin, Biden döneminde birçok rahatlatıcı yeni haklara kavuşacağını kaydetti.









“ABD’de göçmenlik sistemini kökten değiştirmek istiyor”





Avukat Beşkardeş, Biden’ın seçim kampanyası sırasında, kendi oy tabanına göçmenlikle ilgili sözler verdiğini belirterek, göreve başlamasının hemen ardından bu sözleri tutacağını gösterdiğini ifade etti.





Beşkardeş, “Biden göreve başladıktan sonra ilk yaptığı şey Trump’ın yürürlüğe koyduğu bir takım kanun hükmündeki kararnameleri sonlandırmak oldu. Kendi vizyonundaki göçmenlikle ilgili reformları açıkladı. Biden’ın göçmenlikle ilgili vizyonu öncelikle sistemi kökten değiştirmek” dedi.





“Yasa dışı göçmenlere af”





Beşkardeş, Biden’ın göçmenlik konusundaki vizyonunu gerçekleştirmek için süratle harekete geçtiğini belirterek, yeni başkanın göçmenlik konusundaki vizyonunu şöyle ifade etti:





“Öncelikli hedefi ülkede yasa dışı durumdakilere af çıkartmak olacak. 25-30 yıllık bir hayal olan ‘DACA’ diye adlandırdığımız, çocukluğunda Amerika’ya getirilmiş ve buradan sınır dışı edilmesi engellenmiş çocukların yasallaşma sürecini hızlandıracak. Amerika’ya gelen öğrencilerin ülkede daha rahat kalmaları ve çalışmalarını sağlayacak. Amerika’da yasadışı durumda olan kişilere ‘Green Card’ vererek vatandaşlık yolu açacak. Göçmenlikle ilgili çalışma vizelerini çağdaş bir hale getirmeyi öncelik sayacak. Biden, vizyonunu gerçekleştirmek için işe başlar başlamaz düğmeye bastı” dedi.





“Göçmenlik reformların kongreden geçme süreci zaman alacak”





Biden’ın göçmenlik konusundaki vizyonunu gerçekleştirmesi için Kongre desteğine ihtiyacı olduğunu kaydeden Beşkardeş, “Biden’ın isteklerinin Kongre'den geçmesi için çok ciddi bir çalışma gerekiyor. 1990 ve 1996 yıllarında Kongre'den geçen göçmenlik yasalarındaki gibi köklü değişiklikler gerekiyor. Biden'ın, göçmenlik sisteminin yüzde 75’ini değiştirmeye yönelik bir düşüncesi var. Bu sadece bir proje. Bu tür köklü değişiklikler idare tarafından kanun hükmünde kararnamelerle yapılamaz. Bunların yasama tarafından yani Amerikan Kongresi tarafından yapılması gerekiyor. Biden’ın bahsettiği parametreler çerçevesinde bu kadar kapsamlı bir değişikliğin yapılması için bu reformların Kongre'den geçmesi için ciddi bir pazarlık süreci yaşanacak. Biden, bu pazarlık sürecini çok iyi bilen tecrübeli bir siyasetçi. Biden, pazarlığı çok yüksekten başlattı. Herkesin göçmenlik konusundaki istediklerini tamamen sağlayamasa bile herkesi tatmin edecek bir uzlaşı sağlayacak gibi görünüyor. Biden’ın tüm reform planı ağzından çıktığı gibi gerçekleşmeyebilir, Biden’ın reformlarının Kongre'den geçmesi benim tahminin en az bir buçuk, iki yıl bir zaman alacak” dedi.





Önümüzdeki iki senede Amerikan göçmenlik sisteminde çok büyük değişiklikler meydana geleceğini belirten Beşkardeş, “Biden’ın göçmenlikle ilgili reformları iki yıl içinde yapması gerekiyor. Kongre’de şu an Demokratlar'ın bir üstünlüğü var, iki yıl sonra yapılacak seçimlerde bu üstünlük değişebilir. Bu riski almamak için göçmenlikle ilgili yasaları iki yıl içinde çıkartmak zorunda” dedi.





“Trump göçmenlerin önünü göremediği bir dönem yarattı”





Trump’ın, kendi döneminde birçok göçmenlik yasasını Kongre'den geçiremeyeceğini bildiği için şimdiye kadarki uygulamaların aksine kanun hükmünde kararnamelerle planlarını yürürlüğe koymaya çalıştığını belirten Beşkardeş, “Birçok kararname anayasaya aykırı olduğu için iptal edildi. Bu kararnamelerin neredeyse yüzde 99’u mahkemelerde iptal edildi. Trump, bu şekilde göçmenlerin önünü göremeyeceği bir yaz-boz süreci yaşattı” dedi.





“Göçmenlik konusunda Trump aleyhine rekor sayıda dava açıldı”





23 yıllık mesleki kariyerinde hiç bu kadar fazla sayıda göçmenlik konusunda dava açıldığını görmediğini belirten Beşkardeş, "Trump’ın göçmenlik politikaları nedeniyle son iki senede rekor sayıda dava açıldı. Bu davaların çoğu göçmenlerin lehine, Trump aleyhine sonuçlandı. Bazı Müslüman ülkelere getirilen yasaklar, Biden’ın tek bir imzasıyla ortadan kalktı. Biden, henüz Trump’ın pandemi ve ülkedeki işsizlik nedeniyle göçmen olmayan özel vizelerin durdurulmasıyla ilgili kararnamesini henüz durdurmadı. Sanırım ilk yapacağı işlerden biri de bu olacak. DACA konusu da 25 – 30 yıllık bir konu. Amerika’ya çocukluğunda gelmiş, bu ülkede yasal bir konumu olmayan çocuklara çıkacak af. Önümüzdeki hafta bu konunun gerçekleşeceğine eminim” dedi.





“Biden yönetimiyle birlikte ülkenin göçmenlik kültürü değişecek işlemler hızlanacak”





Biden yönetimiyle birlikte ülkedeki göçmenlik kültürünün değişeceğini belirten Beşkardeş, "Bu ülkede her kurumun kendine ait bir kültürü vardır. Göçmenlik Trump döneminde atadığı yöneticilerle birlikte her ne kadar kanunlar değişmese bile, yönetmelikler değişmese bile gerçekten göçmen düşmanı bir hal almıştı. Bunun nedeni Trump’la birlikte kültürün değişmesiydi. En kısa sürecek birkaç aylık başvurular, iki sene, üç sene sürmeye başladı. Göçmenlik kurumu hizmet vermek yerine son dört senede hak alan, hak çalan bir duruma geldi. Bunu daha önce Bush yönetiminden Obama’ya geçişte gördük. Şimdi de Trump’tan Biden’a geçişte görüyoruz. Biden zaten göçmenlik kurumunun üst yönetimini ilk iş olarak değiştirdi. Bir anda memurlar aynı kalsa bile üst yönetimin değişimiyle birlikte göçmenlik kurumunun kültürü değişecek. Böylelikle başvurular daha da hızlanacak. Söz gelimi bir öğrencinin çalışma izni olan OPT’ler. Son yıllarda bu işlemler inanılmaz bir düzeyde yavaş yapılıyordu. Şimdi bu işlemler hızlanacak. Normalde göçmenlik dairesine yapılan bir başvuru için yatırılan harcın makbuzu on günde gelirdi. Son dönemde makbuzun başvuru sahibine ulaşması bile 3 -5 ay zaman alır bir hale gelmişti. Bu tip şeylerle göçmenleri yaptıkları başvurularda yıldırmaya çalışıyorlardı” dedi.





“Trump yönetimi göçmenleri yıldırma politikası izledi”





Trump döneminde göçmenlik işlemlerinin kasıtlı olarak yavaşlatıldığı iddia eden Beşkardeş, “Şu anda vatandaşlık başvurusu yapanların makbuz ve başvurusunu yapıldığı belgenin adreslerine postalanması bile beş ay sürüyor. Tüm bunlar göçmenleri yıldırtmak için bir dönem öncenin kültürünün etkisiyle yapılan haksız uygulamalardı. Bir başvurunun sonuçlanması için verilen zaman 6 ay ile 18 ay arasında değişiyordu. Bu çok saçma sapan bir zaman dilimiydi. Altı ile 18 ay arası çok uzun bir yelpaze. Bu tür saçma sapan değerlendirmeler oluyordu. Biden’ın hedeflerinin başında göçmenlik başvurularında yaşanan bu kabusu sonlandırmak öncelikli olacak. Bu çok kolay bir şey. “Göçmenlerin işlemlerini insani bir şekilde zamanında yapın” talimatı yeterli olacaktır. Bunun sonuçlarını çok kısa bir zamanda göreceğiz. Biden’ın vatandaşlık sürecini hızlandırmak gibi bir sözü var. Amerika’da bir gelenek vardı. Her seçim döneminde vatandaşlık başvuruları hızlandırılırdı. Bu dönem tam tersi bir durum oldu. 2020 yılında vatandaşlık işlemleri özellikle yavaşlatıldı. Ayrıca vatandaşlık sınav sorularının sayısı ve zorluk derecesi arttırıldı. Bu Trump yönetiminin bir kararıydı. Mayıs’ta yürürlüğe girecekti ama Biden buna izin vermeyecek. Aksine işlem sürelerini hızlandırıp sınavı kolaylaştıracak” dedi.





“Girişimci öğrencilere özel vize”





Biden yönetiminin girişimci öğrencilere yönelik ayrıcalıklar getireceğini belirten Beşkardeş, eski Başkan Barack Obama döneminde yasalaşan ancak Trump döneminde askıya alına girişimci öğrenci vizelerinin Biden yönetimiyle birlikte yeniden hayata geçeceğini söyledi. Beşkardeş, "Türk öğrencileri de oldukça ilgilendirecek bir konu daha var. Özellikle teknoloji konusunda çok sayıda Türk girişimci öğrenci var. Biden, Türkler'in de aralarında olduğu bu genç girişimcilerin önünü açacak. Bu kanun Obama döneminde geçmişti ancak Trump döneminde uygulanmayıp askıya alındı. Genç girişimciler için özel bir vize tipi yaratıldı. Biden, bu yasa kapsamında olan girişimcilere şans verecek ve bu yasayı uygulamaya koyacaktır. Green Card sahiplerine nişanlı vizeleri gibi bazı konularda kolaylıklar sağlanacak” dedi.





“ABD’deki yabancı öğrenciler lehine önümüzdeki aylarda ciddi kazanımlar olacak”





Beşkardeş, “Öğrenciler konusunda henüz bir değişiklik yok ama önümüzdeki aylarda öğrenciler lehine ciddi değişiklikler ve kazanımlar olacak. ABD’de birçok üniversitenin güz döneminde yani Ağustos, Eylül aylarında normal eğitimine dönmesi öngörülüyor. Öğrencilere uzaktan eğitim seçeneği verilecek ancak sınıfta eğitim görmek isteyenler de okullarına geri dönebilecek. Öğrenci vizeleri konusunda yaşanan sıkıntıların üç dört ay sonra normale döneceğini tahmin ediyoruz. Konsolosluklarda öğrenci vizelerine öncelik verilecek. Tabi bu yaz dönemine doğru hızlanacak çünkü yurt dışındaki Amerikan konsoloslukları şu an çok kısıtlı bir şekilde çalışıyorlar. Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı, son bir yıl içinde konsolosluklarında çalışan vize memurlarının yüzde 4,5’ini kaybetti. Bu süreçte bu eksik memurlar tamamlanacak. Geçtiğimiz yıl “Work and Travel” aracılığıyla buraya gelenlerin vizeleri iptal edildi. Bu sene salgın nedeniyle bu öğrencilerin durumlarının ne olacağı hala belirsizliğini koruyor” dedi.





“Son dört yılda Amerika’daki yabancı öğrenciler adeta mayın tarlasındaydı”





Avukat Beşkardeş, Trump döneminde Amerika’daki öğrencilerin büyük haksızlıklara uğradığı görüşünü dile getirerek, “Son dört yılda öğrenciler gerçekten bir mayın tarlasının üzerinde gibiydi. Birçoğunun vize uzatma ya da değiştirme işlemleri yavaşlatılıyor ve çoğunlukla başvurularının sonuçlarının ülkelerinde beklemeye zorlanıyorlardı. Bu zaten Trump’ın temel politikasıydı. ABD’de turist vizesini öğrenciye çevirmek için başvuru yapan kişileri ya da vize uzatma taleplerinin sonuçlarını ülkelerine dönüp beklemeleri isteniyor, böylelikle canlarının istediği kişiyi konsolosluk aracılığıyla buraya yeniden dönmelerini kontrol altına almışlardı. Tabi bu dönem Biden döneminde sona erecek. Biden yönetiminin, önümüzdeki iki yıl içinde ABD’deki yabancı öğrencilerle ilgili onların temel sorunlarını çözecek, onların lehine çok önemli yasalar çıkartacağını tahmin ediyorum” dedi