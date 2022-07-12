ABD'de görülen Halkbank davasında karar yaklaşıyor

Newsmax haber sitesinde yer alan bir haber analizde, Anayasa Mahkemesi hakimi Sonia Sotomayor’ın dava dosyasını incelediği ve yakında Halkbank’ın ABD’de yargılanıp yargılanmayacağına karar vereceği belirtildi.



Anayasa Mahkemesi, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’na 18 Temmuz’a kadar süre tanıyarak, neden Halkbank’ın ABD’de yargılanması gerektiği konusundaki argümanlarını sunmasını istemişti.



Hakim Sotomoyor, Halkbank’ın temyiz başvurusunu Anayasa Mahkemesi’nin gündemine alırsa belirlenecek duruşma takviminin ardından son kararını verecek.



Newsmax’te yapılan yorumda, Yargıç Sotomayor’un vereceği kararın Türk-Amerikan ilişkilerine ciddi etkilerinin olabileceği ifade edildi. Haberde, bu kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ABD ve çıkarlarına zarar vermede bir katalizör olarak kullanılması potansiyelinin bulunduğu görüşü de dile getirildi.





Halkbank, daha önce İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi’nin aldığı kararı temyiz etmek için ABD Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.



Halkbank, ABD’deki Williams & Connolly LLP hukuk firmasına bağlı avukatlar, Robert M. Cary, John S. Wiliams, Simon Latcovich, Eden Schiffmann ve James W. Kirkpatrick aracılığıyla, 35 sayfalık temyiz başvuru dilekçesini, 13 Mayıs tarihinde ülkenin en yüksek mahkemesine sunmuştu.



Halkbank, ABD Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda, federal mahkeme ve istinaf mahkemesinde aleyhlerine alınan kararların, hem uluslararası hukuk hem de Amerikan yasalarının ihlali olduğunu öne sürüyor.



Halkbank, alt mahkemelerin vermiş olduğu kararların, aslında NATO üyesi ve uzun yıllardan beri ABD’nin dost ve müttefiki olan Türkiye’yi yargılamak olduğunu belirterek kararın, kabul edilemez olduğunu öne sürerek temyizini istiyor.



Halkbank, bir devlet kuruluşu olduğunu, hisselerinin çok büyük bir çoğunluğunun Türkiye Cumhuriyeti’ne ait olduğunu, bu yüzden ABD mahkemelerinde yargılanamayacağını belirtiyor.



Halkbank, ABD’de yürürlükte olan “Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası” kapsamında yargılanamayacağını savunuyor.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, geçen Mayıs ayında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la yaptıkları görüşmede, Halkbank davasının da gündeme geldiğini belirtmiş, ABD’de yargı sürecindeki davayı, "siyasi” olarak nitelendirmişti.



Çavuşoğlu “Görüşmede, bize göre tamamen siyasi motifli bir dava olan Halkbank davasını da konuşup beklentilerimizi dile getirdik” diye konuşmuştu.