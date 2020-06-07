ABD'de gösteriler Kovid-19 vakalarını artırdı

Ülke genelinde bir çok merkezde azalma eğilimi gösteren Korona virüs vakaları gösterilerin başlamasıyla yeniden yukarı doğru çıkmaya başladı
Örneğin Kuzey Carolina'da COVID-19 ile hastaneye kaldırılan kişilerin sayısı son iki haftada gözle görülür bir şekilde arttı
Eyalet Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı tarafından bildirilen hastaneye yatan hasta sayısı mayıs ortasına kadar çoğunlukla 400-550 arasında iken 25 Mayıs'tan bu yana gösterilerin başlamasıyla 700'ü aştı.
Uzmanlar bu sayıların yeni bir dalganın habercisi olduğunu söylerken gösterilerin bunu tetiklemesinden endişe ediyorlar