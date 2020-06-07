Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de gösteriler Kovid-19 vakalarını artırdı /07 Haziran 2020 10:55

ABD'de gösteriler Kovid-19 vakalarını artırdı

ABD'den gelen son rakamlar gösterilerin azalma eğilimi gösteren Korona virüs vakalarını artırdığını ortaya koyuyor

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Amerikalı polis memuru Derek Chauvin'in siyah Amerikalı George Floyd'u gözaltına alırken öldürmesinin ardından ABD'de başlayan protestolar 12. güne girdi. Hem ABD'de hem de dünyada yayılan gösteriler Kovid-19 pandemisinin yaşandığı için uzmanları endişelendiriyor. ABD'den gelen son rakamlar Uzmanların endişelerinde haklı olduğunu ortaya koyuyor. 

Ülke genelinde bir çok merkezde azalma eğilimi gösteren Korona virüs vakaları gösterilerin başlamasıyla yeniden yukarı doğru çıkmaya başladı  

Örneğin  Kuzey Carolina'da COVID-19 ile hastaneye kaldırılan kişilerin sayısı son iki haftada gözle görülür bir şekilde  arttı
Eyalet  Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı tarafından bildirilen hastaneye yatan hasta sayısı mayıs ortasına kadar çoğunlukla 400-550 arasında iken  25 Mayıs'tan bu yana gösterilerin başlamasıyla 700'ü aştı.

Uzmanlar bu sayıların yeni bir dalganın habercisi olduğunu söylerken gösterilerin bunu tetiklemesinden endişe ediyorlar 
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