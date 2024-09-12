Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de gündem yine Biden: 'Trump 2024' yazılı şapka taktı /12 Eylül 2024 11:41

ABD'de gündem yine Biden: 'Trump 2024' yazılı şapka taktı

ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül 2001 saldırılarının 23. yılı kapsamında Amerikalılarla bir araya geldiği etkinlikte "Trump 2024" yazılı şapka taktı.

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Başkan Biden, Pensilvanya eyaletindeki Shanksville İtfaiye İstasyonu'nda 11 Eylül 2001 saldırılarını anmak amacıyla Amerikalılarla bir araya geldi.

Basına kapalı etkinlikte, Biden'ın eski ABD Başkanı ve başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ı destekleyen bir kişiyle konuştuğu ve daha sonra bu kişinin "Trump 2024" yazılı şapkasını alıp taktığı anlar kameralara yansıdı.

"ŞAPKAYI JEST OLARAK TAKTI..."
Sosyal medyada paylaşılmasının ardından hızla yayılan görüntüler, Cumhuriyetçi Parti destekçileri arasında gündem oldu. Partinin seçim kampanyasının X sosyal medya hesabı, Biden'ın şapkalı fotoğrafını "Destek için teşekkürler, Joe!" mesajıyla paylaştı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, X'ten yaptığı açıklamada, Biden'ın "birlik olmakla" ilgili konuştuğunu ifade ederek, "Başkan Biden, Trump destekçisine jest olarak bir şapka verdikten sonra bu kişi Başkan'ın da kendi şapkasını takmasını söyledi. O da kısa süreliğine şapkayı taktı" ifadesini kullandı.
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