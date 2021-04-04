Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de günlük aşılama sayısı rekor kırdı /04 Nisan 2021 15:54

ABD'de günlük aşılama sayısı rekor kırdı

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'de gir dünde tam 4.1milyon kişinin aşılandığı ve bu sayının şuana kadar ulaşılan en yüksek rakam olduğu belirtildi.

SHABER3.COM

ABD'de Koronavirüs'e karşı günlük ortalama aşılama sayısı 3 milyona yükseldi. Ülkede cumartesi günü, bugüne kadar en yüksek sayı olarak 4.1 milyon doz aşı uygulandığı açıklandı. 

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, ülkede ortalama günlük aşılama sayısı 3 milyon doza yükseldi. Sadece cumartesi günü ülkede 4.1 milyon doz aşılama yapıldığı belirtildi. Bu rakam ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) geçen yıl aşılara acil kullanım onayı vermesinden bu yana en yüksek günlük aşılama sayısı olarak kaydedildi.

CDC verilerine göre ülkede 104.2 milyon kişi en az bir doz aşılanmış oldu. Böylelikle nüfusun yüzde 31'ine en az ilk doz aşı uygulandı. Bunun yanında ülkede 59.9 milyon kişinin iki doz aşılamasının tamamlandığı da belirtildi. Aşılamaları tamamlanan kişilerin toplam nüfusa oranı ise yüzde 18 oldu.

ABD'de Koronavirüs'e karşı, Pfizer ve Moderna aşıları iki doz uygulanırken, Johnson&Johnson aşıları tek doz yapılıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'de günlük aşılama sayısı rekor kırdı Sonraki Haber >>

Gergerlioğlu'nu almaya 'İşkenceci olduğunu ifşa ettiği' polisi gönderdiler

Gergerlioğlu'nu almaya 'İşkenceci olduğunu ifşa ettiği' polisi gönderdiler

Saadet Partisi yeni ittifakını açıkladı!

Saadet Partisi yeni ittifakını açıkladı!

Canlı yayında görülmemiş olay!

Canlı yayında görülmemiş olay!

Ünlü isim kanlar içinde tutuklandı

Ünlü isim kanlar içinde tutuklandı

Hatalı sollama felaket getirdi

Hatalı sollama felaket getirdi

Trafikte üç tekerlekli bir arac TIR'ın altında kaldı

Trafikte üç tekerlekli bir arac TIR'ın altında kaldı

'Bu hikaye burada bitmez, bu zulüm böyle devam etmez.'

'Bu hikaye burada bitmez, bu zulüm böyle devam etmez.'

Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı

Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı

Adalet Nöbeti'ne destek!

Adalet Nöbeti'ne destek!

Öğrenci servisinde akılalmaz anlar: Geyik uyuyan öğrencinin üzerine düştü

Öğrenci servisinde akılalmaz anlar: Geyik uyuyan öğrencinin üzerine düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:07:56