Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de Halkbank davasında yeni tarih belli oldu /26 Mart 2021 22:41

ABD'de Halkbank davasında yeni tarih belli oldu

Halkbank'ın ABD'deki temyiz davasında duruşma tarihinin belli olduğu ifade edildi. 12 Nisan'da yapılmasına karar verilen duruşmada yetkililerin, Halkbank’ın avukatları ve New York Güney Bölgesi savcılarının argümanlarını dinleyeceği belirtildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre ABD'de Halkbank'ın temyiz davasında duruşma tarihi 12 Nisan olarak belirlendi.

ABD'de New York İkinci Bölge Mahkemesi'nde görülen Halkbank'ın temyiz davasında duruşma tarihi 12 Nisan olarak belirlendi.

Halkbank avukatları üst mahkemeye yaptıkları itirazda "Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası" kapsamında bankanın ABD'de yargılanamayacağını savunmuştu. 

12 Nisan'da yapılacak duruşmada yetkililerin, Halkbank’ın avukatları ve New York Güney Bölgesi savcılarının argümanlarını dinleyecek. Temyiz mahkemesi daha sonra bankanın ABD'de yargılanıp yargılanamayacağına karar verecek.

Temyiz mahkemesi Halkbank'ın ABD'de yargılanabileceğine karar verirse New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’ndeki dava kaldığı yerden devam edecek.

Halkbank "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği" suçlamasıyla yargılanıyor.
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